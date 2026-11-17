Thành lập doanh nghiệp bất động sản vốn 300 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex Group, mã chứng khoán: BCM) vừa chính thức phê duyệt chủ trương thành lập công ty con mới. Pháp nhân mới được định danh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ với quy mô vốn điều lệ được ấn định ở mức 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động dưới mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty góp 100% vốn sở hữu. Trụ sở chính của pháp nhân mới sẽ được đặt tại Tòa nhà WTC Tower, số 01 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ thành lập, pháp nhân mới này đăng ký hoạt động trên 20 ngành nghề kinh doanh khác nhau. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được xác định là hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Về công tác nhân sự thượng tầng, Tổng công ty đã ủy quyền cho ông Lê Phan Minh Vũ làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp. Ông Vũ cũng đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp bất động sản mới này với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Góp thêm vốn triển khai dự án cao tốc hơn 17.400 tỷ đồng

Cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị doanh nghiệp cũng ban hành nghị quyết về việc gia tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty Cổ phần Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Thủ Dầu Một đi Chơn Thành. Theo kế hoạch, công ty dự án này sẽ thực hiện tăng quy mô vốn điều lệ từ mức 100 tỷ đồng lên hơn 866,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng vốn gọi thêm đạt hơn 766,2 tỷ đồng. Trong đợt tăng vốn quy mô lớn này, doanh nghiệp dự kiến sẽ giải ngân thêm gần 375,5 tỷ đồng. Hoạt động chuyển tiền góp vốn được yêu cầu hoàn tất trong quý 4 năm 2026. Nếu đợt phát hành thành công, tổng giá trị vốn góp của Tổng công ty tại dự án này sẽ tăng từ 49 tỷ đồng lên gần 424,5 tỷ đồng, bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối 49%.

Công ty Cổ phần Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Thủ Dầu Một đi Chơn Thành được thành lập từ ngày 25/01/2025 với mục tiêu kinh doanh chính là xây dựng các công trình đường bộ. Tại thời điểm khởi tạo, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 4 cổ đông sáng lập đóng góp. Trong đó, Becamex Group góp 49 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) góp 20 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Liên danh bốn nhà đầu tư này hiện đang là chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự án hạ tầng giao thông này có tổng chiều dài khoảng 52 km, được quy hoạch định hướng với quy mô 6 làn xe cao tốc và vận tốc thiết kế đạt 100 km/h. Ở giai đoạn 1, dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư với quy mô 4 làn xe, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục trên toàn tuyến và bề rộng nền đường đạt 25,5 m. Tổng mức đầu tư dự toán cho giai đoạn này khoảng 17.400 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí xây lắp chiếm hơn 8.833 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và mục tiêu hoàn thành được đặt ra vào năm 2027.