Điều chỉnh tiến độ góp vốn 180 tỷ đồng vào Becamex Bình Phước sang quý IV/2026

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex vừa công bố thông tin về việc thay đổi kế hoạch thời gian góp vốn cho Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước. Cụ thể, doanh nghiệp quyết định lùi thời hạn góp 180 tỷ đồng thuộc đợt 2 từ mốc trước ngày 30/9/2026 sang thực hiện trong quý IV/2026.

Trước đó, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44 ban hành ngày 28/9/2026, Becamex Group đã thông qua phương án góp thêm tổng cộng 266,34 tỷ đồng, tương đương 26,63 triệu cổ phần, vào Becamex Bình Phước. Lộ trình giải ngân ban đầu được doanh nghiệp chia làm hai đợt.

Ở đợt 1, Becamex Group thực hiện góp 86,34 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Becamex Bình Phước thanh toán tiền cổ tức năm 2025. Khoản tiền 180 tỷ đồng còn lại thuộc đợt 2 dự kiến giải ngân trước ngày 30/9/2026 trước khi được điều chỉnh lùi sang quý IV/2026.

Sau khi các cổ đông hoàn tất việc góp thêm vốn theo phương án đã duyệt, quy mô vốn điều lệ của Becamex Bình Phước sẽ tăng từ 2.698,3 tỷ đồng lên mức 3.364,2 tỷ đồng. Với phần vốn góp đạt 1.345,6 tỷ đồng sau đợt tăng vốn, Becamex Group tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 40% tại doanh nghiệp này.

Góp gần 375,5 tỷ đồng vào doanh nghiệp cao tốc và lập công ty con bất động sản vốn 300 tỷ đồng

Cũng trong quý IV/2026, Becamex Group dự kiến rót thêm gần 375,5 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chơn Thành. Nếu đợt tăng vốn diễn ra thành công, vốn điều lệ của công ty cao tốc này sẽ tăng thêm hơn 766,2 tỷ đồng, nâng quy mô từ 100 tỷ đồng lên hơn 866,2 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn mới, Becamex Group nắm giữ gần 424,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ.

Bên cạnh kế hoạch bơm vốn cho các đơn vị hạ tầng, Becamex Group vừa phê duyệt chủ trương thành lập công ty con mới mang tên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ. Pháp nhân này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do Becamex Group sở hữu 100% vốn góp và đặt trụ sở chính tại Tòa nhà WTC Tower, số 01 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ phê duyệt, công ty con mới đăng ký tổng cộng 20 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Về nhân sự điều hành, Becamex Group ủy quyền cho ông Lê Phan Minh Vũ làm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại doanh nghiệp mới thành lập. Ông Lê Phan Minh Vũ đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.