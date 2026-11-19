Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và hạ tầng giao thông

HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group, mã chứng khoán: BCM) vừa ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026, thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp mới có vốn điều lệ dự kiến 300 tỷ đồng, do Becamex Group sở hữu 100%. Trụ sở chính đặt tại tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương (phường Bình Dương, TP.HCM).

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty con là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng công trình, thương mại, dịch vụ bất động sản, tư vấn đầu tư và quản lý dự án.

Becamex Group đồng thời thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Phan Minh Vũ giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty mới, đồng thời là người đại diện theo pháp luật, với nhiệm kỳ 5 năm. Ông này cũng được giao đại diện toàn bộ phần vốn góp 300 tỷ đồng của Becamex Group tại doanh nghiệp này.

Becamex hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp và đô thị (Ảnh: BCM)

Trước đó, ngày 30/10/2026, HĐQT Becamex Group cũng thông qua phương án góp tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Theo phương án được phê duyệt, doanh nghiệp cao tốc này hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Becamex góp 49 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 49%.

Becamex Group dự kiến góp thêm 375,46 tỷ đồng trong đợt tăng vốn, nâng tổng giá trị vốn góp tại doanh nghiệp cao tốc lên 424,46 tỷ đồng. Sau đợt tăng vốn, vốn điều lệ của Công ty CP Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành dự kiến đạt 866,23 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Becamex Group được giữ nguyên ở mức 49%. Thời hạn góp vốn dự kiến trong quý IV/2026.

Các kế hoạch góp vốn được đưa ra khi Becamex Group đang duy trì quy mô đầu tư lớn, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận sự gia tăng của các khoản phải thu, hàng tồn kho và dư nợ vay tài chính.

Lợi nhuận 9 tháng giảm 61%, nợ vay tài chính tăng hơn 2.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Becamex Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 940,99 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 542,85 tỷ đồng, tăng khoảng 6%.

Trong kỳ, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 578,34 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp phần lớn vào doanh thu. Tuy nhiên, chi phí tài chính quý III tăng khoảng 21%, lên 373,48 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng khoảng 6%, đạt 215,82 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động liên doanh, liên kết mang về cho doanh nghiệp 706,79 tỷ đồng lợi nhuận, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ, góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh trong quý. Nhờ đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 579,35 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù kết quả quý III cải thiện, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Becamex Group đạt 2.590,89 tỷ đồng, giảm khoảng 54% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 796,24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 2.461,62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 61%, xuống còn 886,44 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2026 của Becamex đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Becamex Group đạt 63.450,3 tỷ đồng, tăng thêm 2.456,97 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm 23.496,67 tỷ đồng, tăng thêm 1.309,83 tỷ đồng sau 9 tháng và tương đương khoảng 37% tổng tài sản.

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm hơn 1.286 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 1.063,34 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng thêm 1.318,11 tỷ đồng, lên 7.884,48 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 5.786,33 tỷ đồng.

Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn của Becamex Group cũng đạt 565,68 tỷ đồng, tăng thêm 225,95 tỷ đồng so với đầu năm, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 25.360,83 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, trong đó khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết chiếm 24.718,46 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Becamex tiếp tục tăng, trong đó hàng tồn kho và các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng lớn. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9 đạt 40.436,69 tỷ đồng, tăng thêm 2.980,7 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 26.259,44 tỷ đồng, tăng thêm 2.311,55 tỷ đồng.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp tăng thêm 6.397,14 tỷ đồng, lên 20.672,6 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn giảm 4.085,6 tỷ đồng, xuống còn 5.586,84 tỷ đồng.

Tại cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của Becamex Group đạt 23.013,61 tỷ đồng, giảm 523,73 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm xuống còn 8.567,3 tỷ đồng.