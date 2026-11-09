Becamex Group (BCM): Huy động thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu, dồn lực rót thêm vốn làm cao tốc nghìn tỷ

Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ ngân hàng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group) vừa công bố kết quả đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu. Từ ngày 21/10/2026 đến ngày 3/11/2026, doanh nghiệp đã phân phối thành công 12.000 trái phiếu mã BCML12602 ra thị trường nội địa.

Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động của lô này đạt 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, áp dụng mức lãi suất kết hợp 12,5%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 21/10/2029. Toàn bộ nguồn tiền thu về sẽ được Becamex Group sử dụng để thanh toán và cơ cấu lại các khoản nợ vay tại hệ thống ngân hàng. Kế hoạch giải ngân nguồn vốn này dự kiến thực hiện ngay trong quý 4 năm 2026.

Trước đợt huy động quy mô lớn này, từ ngày 28/8/2026 đến 15/9/2026, Becamex Group cũng đã phát hành hoàn tất 7.100 trái phiếu mã BCML12601. Lô trái phiếu này mang về 710 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm và ấn định ngày đáo hạn vào 28/8/2029. Các đợt phát hành liên tiếp cho thấy nhu cầu cấu trúc lại dòng tiền và chuẩn bị nguồn lực tài chính lớn của doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm.

Rót thêm gần 376 tỷ đồng vào dự án cao tốc trọng điểm

Về hoạt động đầu tư hạ tầng, Hội đồng quản trị Becamex Group vừa thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đường Cao tốc TPHCM Thủ Dầu Một Chơn Thành. Pháp nhân dự án này lên kế hoạch tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên mức hơn 866,2 tỷ đồng. Trong đợt gọi vốn này, Becamex Group sẽ nộp thêm gần 375,5 tỷ đồng với thời hạn hoàn tất giải ngân trong quý 4 năm 2026.

Nếu quá trình góp vốn diễn ra theo đúng kế hoạch, tổng giá trị vốn góp của Becamex Group tại công ty dự án sẽ tăng từ 49 tỷ đồng lên gần 424,5 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại đây tiếp tục được duy trì ở mức 49%. Doanh nghiệp dự án này được thành lập vào ngày 25/1/2025 với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Dữ liệu gốc ghi nhận trụ sở chính đặt tại Tòa nhà WTC Tower thuộc TPHCM là chưa chính xác, thực tế tòa nhà này tọa lạc trên đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ở thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với sự góp mặt của bốn cổ đông sáng lập. Becamex Group góp 49 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) góp 20 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. Liên danh bốn nhà đầu tư này chịu trách nhiệm thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuyến đường bộ này có tổng chiều dài khoảng 52km, quy hoạch quy mô 6 làn xe cao tốc với vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong giai đoạn một, dự án áp dụng hình thức đối tác công tư (PPP) với quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục và bề rộng nền đường đạt 25,5m. Tổng mức đầu tư toàn dự án rơi vào khoảng 17.400 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí xây lắp chiếm hơn 8.833 tỷ đồng. Thời gian thi công kéo dài 36 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, dự kiến đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2027.