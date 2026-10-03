Becamex Group (BCM) góp thêm 266 tỷ đồng vào Becamex Bình Phước

Góp thêm gần 266 tỷ đồng vào Becamex Bình Phước

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group, mã ck: BCM) vừa ban hành nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Becamex Bình Phước trong đợt phát hành thêm gần 66,6 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Becamex Bình Phước dự kiến tăng từ khoảng 2.698,3 tỷ đồng lên gần 3.364,2 tỷ đồng.

Hiện BCM là cổ đông lớn, sở hữu 40% vốn tại Becamex Bình Phước. Để duy trì tỷ lệ này sau khi doanh nghiệp liên kết tăng vốn, BCM dự kiến góp thêm gần 266,34 tỷ đồng, tương ứng mua thêm khoảng 26,63 triệu cổ phần.

Khoản vốn được chia thành hai đợt. Trong đó, BCM dự kiến góp gần 86,34 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Becamex Bình Phước thanh toán cổ tức năm 2025 cho BCM. Phần vốn còn lại, trị giá 180 tỷ đồng, sẽ được góp trong đợt hai. Việc tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại Becamex Bình Phước diễn ra trong bối cảnh BCM đang mở rộng hoạt động phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại nhiều địa bàn.

Trước đó, trong tháng 7/2026, BCM thành lập Công ty TNHH MTV Becamex Khánh Hòa với vốn điều lệ gần 694,7 tỷ đồng và sở hữu 100% vốn. Doanh nghiệp mới được thành lập để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 tại Khánh Hòa, với quy mô khoảng 495,8 ha.

Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng cùng giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 890,9 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 211,1 tỷ đồng, giảm 85,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Becamex Group đạt hơn 1.661,8 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 320,5 tỷ đồng, giảm 82,6%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group đạt gần 62.605,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ phải trả ở mức gần 40.152,3 tỷ đồng, tăng 7,2%.