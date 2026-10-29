Becamex góp sức đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Becamex hướng đến hệ sinh thái bán dẫn đồng bộ

Chiều 29/10, tại TP.HCM, Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng các đối tác tổ chức buổi thông tin báo chí về Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam – SEMIEXPO Việt Nam 2026.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, TP.HCM. Đây là lần thứ ba SEMIEXPO được tổ chức tại Việt Nam và lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội.

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay dự kiến có hơn 200 gian hàng, trên 100 doanh nghiệp trưng bày, với đại biểu đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô sự kiện tăng khoảng 30% về số gian hàng và 20% về số quốc gia, vùng lãnh thổ so với năm trước.

Điểm đáng chú ý của SEMIEXPO Việt Nam 2026 là định hướng thúc đẩy hợp tác thực chất, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn bán dẫn quốc tế, thay vì chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu công nghệ.

Ông Võ Xuân Hoài - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu tại buổi thông tin báo chí về triển lãm.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghiệp như Becamex được đặt ra không chỉ ở việc thu hút dự án đầu tư, mà còn ở khả năng hình thành hệ sinh thái đủ điều kiện để ngành bán dẫn phát triển lâu dài.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Thị Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex cho rằng phát triển ngành bán dẫn không đơn thuần là thu hút đầu tư hay xây dựng nhà máy.

Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghiệp hiện đại, nguồn năng lượng ổn định và xanh, nhân lực chất lượng cao, hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Bà Trần Thị Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex phát biểu.

Theo định hướng được đại diện Becamex chia sẻ, tập đoàn đang chuyển từ mô hình phát triển hạ tầng công nghiệp đơn thuần sang xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa công nghiệp, công nghệ, đào tạo và đổi mới sáng tạo thông qua mạng lưới Becamex – VSIP.

Đây là hướng tiếp cận nhằm tạo sự liên kết giữa môi trường sản xuất, nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu, qua đó từng bước nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị bán dẫn.

Kết nối đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với ngành bán dẫn là phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đồng thời gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Becamex đang thúc đẩy kết nối đào tạo với nhu cầu sản xuất, nghiên cứu thông qua Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc tế Việt Đức cùng các đối tác quốc tế như A*STAR của Singapore và Viện Fraunhofer của Đức.

Các nền tảng này được kết nối với định hướng phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM nhằm tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Qua đó, doanh nghiệp trong nước có thêm điều kiện tiếp cận tri thức, nâng cao năng lực công nghệ và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng kỹ thuật cao.

Ông Nguyễn Hữu Yên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu.

Ở góc độ đào tạo, TS Huỳnh Phú Minh Cường - Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn không chỉ dừng ở trình độ đại học. Các doanh nghiệp quốc tế ngày càng cần đội ngũ chuyên gia có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đủ khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết những bài toán công nghệ chuyên sâu.

Đại học Quốc gia TP.HCM đang phát triển các chương trình đào tạo về thiết kế vi mạch, công nghệ đóng gói chip và chế tạo linh kiện bán dẫn. Đồng thời, đơn vị đang hoàn thiện Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch dùng chung cấp quốc gia, hướng đến kết hợp đào tạo với nghiên cứu, thử nghiệm và hợp tác cùng doanh nghiệp.

Song song với nguồn nhân lực, hạ tầng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cũng là những yếu tố quyết định cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt.

Theo ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc NIC, Bộ Tài chính, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và các ngành liên quan tại Việt Nam đã tăng từ khoảng 50 doanh nghiệp năm 2023 lên gần 100 doanh nghiệp hiện nay, trong đó có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip.

NIC cũng đang thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới nhà cung ứng của các tập đoàn quốc tế, trong đó có ASML. Các doanh nghiệp như Lam Research, KLA, Coherent và Onsemi cũng được đề cập trong định hướng mở rộng hợp tác.

Các đại biểu tham quan Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận các tập đoàn lớn chưa đồng nghĩa doanh nghiệp trong nước có thể ngay lập tức trở thành nhà cung ứng. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực sản xuất, quản trị chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và duy trì tính ổn định trong cung ứng.

SEMIEXPO Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức các chương trình tìm kiếm nhà cung ứng, kết nối trực tiếp doanh nghiệp Việt với nhà mua hàng quốc tế, cùng các hội nghị chuyên ngành và hoạt động phát triển nguồn nhân lực.

Thông qua sự kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp phát triển hạ tầng, cơ sở đào tạo và đối tác quốc tế, triển lãm được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy năng lực công nghiệp hỗ trợ và tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.