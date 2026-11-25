Tập đoàn Becamex đề xuất phát triển mô hình Đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Bắc TP HCM với cấu trúc gồm vùng lõi nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, vành đai sản xuất công nghệ cao và hệ thống kết nối đa tầng. Đây được định hướng trở thành một cực phát triển mới, kết nối hoạt động nghiên cứu, đào tạo với sản xuất công nghiệp và thương mại hóa công nghệ.

Đề xuất vùng lõi Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặt tại khu vực trung tâm phường Bình Dương, có quy mô khoảng 220 ha và định hướng mở rộng thêm khoảng 103 ha

Thông tin được ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, trình bày tại tọa đàm về phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP HCM, diễn ra ngày 23/11 tại phường Bình Dương, theo Cổng TTĐT TP HCM.

Theo đề xuất của đại diện Becamex, vùng lõi đô thị đặt tại khu vực trung tâm phường Bình Dương, có quy mô khoảng 220 ha và định hướng mở rộng thêm khoảng 103 ha. Đây sẽ là nơi tập trung các trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Các công trình được định hướng hình thành trong khu vực gồm Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Khu Công nghệ số tập trung, Công viên Giáo dục và Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Sản xuất tiên tiến, Trung tâm Nghiên cứu Vi điện tử, hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung và quần thể WTC.

Bao quanh vùng lõi là vành đai sản xuất công nghệ cao với các khu công nghiệp Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, Lai Hưng, VSIP III và VSIP IV. Tổng quỹ đất công nghiệp công nghệ cao tại khu vực này được giới thiệu ở mức hơn 3.100 ha, trong đó khoảng 1.020 ha dành cho các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung.

Cấu trúc này hướng đến việc hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ đến ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm, thay vì phát triển các khu nghiên cứu tách rời hoạt động sản xuất.

Các lĩnh vực được định hướng thu hút gồm vi mạch bán dẫn, điện - điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, tự động hóa, robot và sản xuất tiên tiến. Đây cũng là những ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và nâng cao năng suất lao động.

Để kết nối vùng lõi nghiên cứu với vành đai công nghiệp, Becamex đề xuất phát triển hệ thống giao thông, logistics, viễn thông và dữ liệu đa tầng.

Các trục giao thông chiến lược được đề cập gồm Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 cùng các tuyến đường sắt và metro theo quy hoạch.

Một số dự án trọng điểm được đặt trong định hướng phát triển gồm tuyến Metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, tuyến đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép, Khu Công nghệ số tập trung Bình Dương, Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cùng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất.

Becamex cũng đề xuất triển khai 4 chương trình đột phá, gồm phát triển giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt; dịch chuyển công nghiệp theo mô hình “Nơi đi - Nơi đến”; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nhân lực.

Tuy nhiên, để mô hình này đi vào thực chất, bài toán không chỉ nằm ở quy hoạch không gian hay thu hút thêm các dự án công nghiệp. Cơ chế đầu tư, quản lý hạ tầng dùng chung, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu cũng là những vấn đề cần giải quyết.

Tại tọa đàm, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị TP HCM xây dựng các chính sách, tiêu chí cụ thể cho từng nội dung phát triển đô thị khoa học, công nghệ; trong đó chú trọng cơ chế đầu tư, quản lý và khai thác hạ tầng dùng chung, tạo điều kiện cho các tổ chức có năng lực tham gia vận hành và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ đồng hành cùng Thành phố nghiên cứu chính sách đối với các lĩnh vực mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thiết bị bay không người lái (UAV), khu công nghiệp thế hệ mới, cũng như chính sách thu hút, đào tạo và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ.

Một vấn đề khác được đặt ra là phải có cơ chế giám sát để bảo đảm các khu đô thị khoa học, công nghệ thực sự tạo ra hoạt động nghiên cứu và phát triển. Tại toạ đàm, lãnh đạo TP HCM cũng lưu ý chính sách hỗ trợ cần gắn với điều kiện, cam kết và kết quả đầu ra, tránh tình trạng lợi dụng danh nghĩa đô thị khoa học, công nghệ để phát triển dự án bất động sản nhưng thiếu hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ thực chất.

Đặc biêt, Thành phố cũng đang xây dựng nội dung tham mưu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển mô hình này, dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ HĐND Thành phố vào tháng 12/2026.