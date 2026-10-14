Becamex Bình Phước báo lãi bốc hơi 86%, cổ đông lớn chuẩn bị rót thêm hàng trăm tỷ đồng

Lợi nhuận giảm sâu và áp lực từ các khoản nợ vay

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin tài chính bán niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước. Báo cáo ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu năm chỉ đạt 26,5 tỷ đồng, sụt giảm tới 86% so với cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm lợi nhuận diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp đang phải quản lý một khối lượng tài sản và nguồn vốn có quy mô lớn.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 3.591 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ ghi nhận ở mức 2.698 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 333 tỷ đồng và các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên gần 474 tỷ đồng. Dữ liệu tài chính cho thấy hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 2,25 lần, tương đương quy mô nợ phải trả xấp xỉ 8.079 tỷ đồng, tăng 1,8% so với kỳ trước. Cơ cấu nợ vay cho thấy nợ ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.644 tỷ đồng, nợ phải trả khác ghi nhận 3.113 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu ở mức 1.321 tỷ đồng.

Đối với kênh huy động vốn qua trái phiếu, công ty hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu chính. Lô thứ nhất mang mã BCMBP.H.20.28.001 phát hành cuối năm 2020 với kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2028. Lô thứ hai mang mã BCMCH2128001 phát hành cuối năm 2021 với tổng giá trị 510 tỷ đồng và cũng đáo hạn vào cuối năm 2028. Kể từ đầu năm 2026, công ty liên tục mua lại trước hạn các lô trái phiếu này để cơ cấu lại nợ. Lần gần nhất vào đầu tháng 10/2026, công ty chi trả 37,5 tỷ đồng mua lại mã BCMBP.H.20.28.001 và chi 19,1 tỷ đồng mua lại một phần mã BCMCH2128001, kéo giá trị lưu hành của hai lô này xuống còn lần lượt 837,5 tỷ đồng và 446,3 tỷ đồng.

Cổ đông lớn Becamex Group tiếp tục rót vốn tỷ trọng lớn

Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước được thành lập từ năm 2008 và được biết đến là nhà phát triển dự án Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước quy mô 2.448 ha tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp hay còn gọi là Becamex Group mã chứng khoán BCM hiện là cổ đông chiến lược sở hữu 40% vốn điều lệ tại đơn vị này. Sự tham gia của cổ đông lớn đóng vai trò quyết định trong các kế hoạch tài trợ vốn và mở rộng quỹ đất của công ty.

Vào cuối tháng 9/2026, Becamex Group đã thông qua nghị quyết về việc tiếp tục tăng vốn góp vào Becamex Bình Phước. Dựa trên mức vốn điều lệ hiện tại là 2.698,3 tỷ đồng, phần vốn góp của Becamex Group có giá trị tương ứng 1.079,3 tỷ đồng. Trong năm 2026, doanh nghiệp hạ tầng này sẽ tiến hành phát hành thêm 66,58 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ thêm 665,87 tỷ đồng. Thực hiện quyền của cổ đông lớn, Becamex Group sẽ đóng góp thêm 266,34 tỷ đồng để mua vào 26,63 triệu cổ phần phát hành mới.

Quy trình góp vốn được ban điều hành chia làm hai đợt cụ thể để tối ưu hóa dòng tiền. Trong đợt đầu tiên, Becamex Group sẽ giải ngân 86,34 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ khi công ty con hoàn tất thanh toán tiền cổ tức năm 2025. Nguồn tiền 180 tỷ đồng còn lại sẽ được giải ngân toàn bộ trong đợt hai trước mốc thời gian 30/9/2026. Ngay sau khi các cổ đông hoàn tất thủ tục nộp tiền, vốn điều lệ mới của Becamex Bình Phước sẽ chạm mức 3.364,2 tỷ đồng. Tổ chức mẹ Becamex Group sẽ nắm giữ khối tài sản trị giá 1.345,6 tỷ đồng tính theo mệnh giá, tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 40% tại doanh nghiệp phát triển hạ tầng này.