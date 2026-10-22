Becamex Bình Định mở rộng kết nối, thu hút đầu tư Nhật Bản vào Gia Lai

Hạ tầng gắn với nhu cầu của nhà đầu tư

Ngày 21/10 tại Tokyo, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty CP Becamex Bình Định và E-Future tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh tại Nhật Bản, nhằm giới thiệu môi trường đầu tư và thúc đẩy hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước sở tại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Becamex Bình Định và E-Future.

Tại hội nghị, Becamex Bình Định và E-Future ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội phát triển hạ tầng công nghiệp và kết nối nhà đầu tư tiềm năng. Thỏa thuận mở thêm đầu mối để doanh nghiệp tiếp cận đối tác, tìm hiểu nhu cầu và thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lăng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, giới thiệu Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô khoảng 1.425 ha, gồm 1.051 ha khu công nghiệp và 374 ha đô thị, dịch vụ.

Dự án được phát triển theo mô hình tích hợp, gắn hạ tầng sản xuất với nhà ở, thương mại và các tiện ích phục vụ công nhân, chuyên gia. Mô hình này đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống gần nơi làm việc.

Ông Lăng nhấn mạnh, Becamex Bình Định sẵn sàng trao đổi về nhu cầu hạ tầng, kế hoạch đầu tư và phương án hợp tác, đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông cũng mời các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát thực tế tại Canh Vinh.

Đến nay, Becamex VSIP Bình Định đã thu hút 9 nhà đầu tư với 10 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 273 triệu USD. Trong số này có Kurz của Đức, Mascot của Đan Mạch, VidaXL của Hà Lan, Indus Coffee của Singapore cùng các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ chế biến thực phẩm, đồ gỗ, may mặc đến cơ khí và công nghiệp phụ trợ.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Lăng cho biết, với hơn 30 năm kinh nghiệm, hệ sinh thái Becamex – VSIP đã phát triển hơn 30 khu công nghiệp tại Việt Nam, thu hút trên 2.800 nhà đầu tư từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Becamex VSIP Bình Định kế thừa kinh nghiệm này để phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng về ngành nghề và quy mô sản xuất.

Lợi thế cảng biển, sức hút công nghiệp xanh

Về vị trí, ông Nguyễn Văn Lăng cho biết Becamex VSIP Bình Định kết nối thuận lợi với các đầu mối giao thông. Dự án cách cao tốc Bắc – Nam khoảng 4 km, ga Diêu Trì 9 km, cảng Quy Nhơn 22 km và sân bay Phù Cát 32 km.

Các kết nối này tạo điều kiện kết hợp vận tải đường bộ, đường sắt và đường biển, giúp doanh nghiệp lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp. Với các nhà máy xuất khẩu, vị trí gần cảng Quy Nhơn là lợi thế trong giao nhận nguyên liệu và hàng hóa.

Đây là dịp để tỉnh Gia Lai giới thiệu môi trường đầu tư và thúc đẩy hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển trải từ Tây Nguyên xuống duyên hải. Khả năng kết nối vùng nguyên liệu với cảng biển, sân bay và hạ tầng công nghiệp mở thêm cơ hội cho các ngành chế biến nông sản, thực phẩm, đồ gỗ và công nghiệp phụ trợ.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Becamex Bình Định dự kiến phát triển hệ thống cấp nước công suất 50.000 m³/ngày đêm, xử lý nước thải 32.000 m³/ngày đêm và cấp điện khoảng 170 MW.

Về định hướng phát triển bền vững, ông Lăng nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng hiệu quả, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo và từng bước nâng cao năng lực quản lý dữ liệu phát thải trong hoạt động công nghiệp.

Becamex Bình Định định hướng phát triển điện mặt trời quy mô trên 200 MWp đến năm 2028. Kế hoạch này gắn với phát triển hạ tầng xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam.

Khu đô thị, dịch vụ rộng 374 ha được quy hoạch thành bốn khu, gồm nhà ở, tái định cư, thương mại và hạ tầng xã hội. Các loại hình nhà ở được định hướng phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu của công nhân, chuyên gia và đội ngũ quản lý.

Ông Lăng cũng nhấn mạnh việc tạo môi trường an cư để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực. Cùng với nhà ở, dự án chú trọng công viên, hồ nước, đường dạo bộ và khu vui chơi, phục vụ đời sống người lao động. Đây là một phần trong định hướng từng bước đáp ứng các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị của Becamex VSIP Bình Định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các cơ quan liên quan xác định rõ đầu mối phụ trách, thời hạn phản hồi và phối hợp tổ chức khảo sát đối với những đề xuất có triển vọng. Tỉnh cam kết hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn nghiên cứu, triển khai dự án đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.