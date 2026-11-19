Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận Công ty CP Becamex Bình Định làm nhà đầu tư Dự án Chợ trung tâm tại Khu tái định cư - Dân cư Hiệp Vinh 1B, thuộc Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 07).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 53,9 tỷ đồng, tiến độ thực hiện không quá 30 tháng kể từ ngày 17-11-2026.

Chấp thuận Công ty CP Becamex Bình Định là nhà đầu tư thực hiện dự án Chợ trung tâm. Ảnh: Nguyên Nguyên

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, với tổng diện tích khoảng 9.704 m².

Công trình được quy hoạch gồm: sân tennis, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân pickleball và hồ bơi ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất và sinh hoạt cộng đồng.

Với quy mô 1.425 ha, Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A dành 374 ha phát triển khu đô thị và dịch vụ, gồm: nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa và các tiện ích cộng đồng.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, nâng cao đời sống người lao động mà còn góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững.