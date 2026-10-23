Becamex BCE (BCE) báo lãi quý 3 đột biến nhờ dự án Green City, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Lợi nhuận quý 3 khởi sắc, lũy kế 9 tháng hoàn thành 12,3% kế hoạch

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đạt doanh thu 405,62 tỷ đồng, tăng 113,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 46,95 tỷ đồng, tăng 14,19 lần. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ được cải thiện đáng kể, nâng từ mức 5,2% lên 15,7%. Yếu tố cốt lõi dẫn đến sự tăng trưởng này là việc ghi nhận đột biến doanh thu bất động sản liên quan đến dự án Green City. Lợi nhuận gộp quý 3 đạt 63,74 tỷ đồng, tăng 551,1%. Các chi phí hoạt động cũng gia tăng với chi phí tài chính đạt 3,83 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận 12,03 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Becamex BCE đạt 771,4 tỷ đồng, tăng 143,1%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 12,99 tỷ đồng, tăng 265,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong năm 2026, đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu 2.356,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 106,02 tỷ đồng. Kết thúc ba quý đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 12,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 830 tỷ đồng, nợ vay vượt xa vốn chủ sở hữu

Trái ngược với lợi nhuận tăng trưởng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng đầu năm 2026 của Becamex BCE ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm tới 837,5 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức âm 4,4 tỷ đồng của cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm 18,35 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt, doanh nghiệp phải dựa vào dòng tiền tài chính dương 560,8 tỷ đồng, phần lớn đến từ việc gia tăng các khoản nợ vay.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Becamex BCE đạt 3.165,1 tỷ đồng, tăng 23,3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy sự mất cân đối khi hàng tồn kho chiếm tới 73,4%, đạt 2.323,3 tỷ đồng, tăng 56,1% so với đầu năm. Phần lớn sự gia tăng này liên quan đến hạng mục hàng hoá 470 căn nhà tại dự án Green City, tăng từ 1.419,8 tỷ đồng lên 2.034,1 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 524,1 tỷ đồng, giảm 5%, tuy nhiên khoản phải thu từ tổ chức liên quan là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã BCM) lại tăng mạnh từ 20,35 tỷ đồng lên 166,87 tỷ đồng. Lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn sụt giảm 88,5%, chỉ còn 36 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 90,1% so với đầu năm, chạm mức 1.183,48 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ghi nhận 468,98 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 714,5 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng nợ vay hiện đã lên tới mức 252,3% so với tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.