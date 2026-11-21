Nguồn tin từ cơ quan chức năng sáng 21/11/2026 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm pháp y và Viện KSND khu vực 13 – Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường và tử thi bé trai tử vong tại một nhóm lớp mầm non ở xã Tây Hòa.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h sáng 20/11/2026, bà Cao Thị Nhung (SN 1988, trú tại thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk), chở con trai là cháu Trần Kim Q (SN 2024) đến nhóm lớp mầm non Hoa Nắng, tọa lạc tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa để được trông nom, chăm sóc như thường lệ.

Nhóm lớp mầm non Hoa Nắng - nơi xảy ra sự cố bé trai Trần Kim Q bất tỉnh và đã tử vong sau khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: FB Mầm non Hoa Nắng.

Khi đến nơi, hai bảo mẫu là Phan Thúy Ngân (SN 2000, trú tại thôn Phước Thành Đông, xã Tây Hòa) và Nguyễn Thị Thúy Ngân (SN 1991, trú tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa) tiếp nhận trông giữ, chăm sóc. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, bảo mẫu Phan Thúy Ngân phát hiện cháu Q đang trong tình trạng bất tỉnh, thân thể tím tái nên hô hoán cho đồng nghiệp trong nhóm lớp mầm non Hoa Nắng sơ cứu, đưa bé trai này đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong lúc 15h chiều 20/11/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Tây Hòa khẩn trương xác minh, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin có liên quan để điều tra nguyên nhân.

Được biết nhóm lớp mầm non Hoa Nắng do bà Nguyễn Thị Hoàng (SN 1990, trú tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa) làm chủ nhân. Đây là cơ sở giáo dục mầm non tư thục, đảm trách chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.