Bé trai tử vong ở đường ngập: Dấu hiệu tê tay khiến người cứu phải dừng lại

Một số người dân đã tìm cách tiếp cận bé trai 12 tuổi nằm bất động trong vũng nước trên đường Thuận Giao 07. Khi chạm vào em, họ cảm thấy tê tay và phải rút ra. Người dân gọi điện lực tới ngắt nguồn điện, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sự việc được phát hiện khoảng 18h ngày 14.10. Cạnh vị trí bé nằm có cột điện. Chính quyền địa phương cho biết công an đang điều tra nguyên nhân, còn ngành điện kiểm tra để xác định nguồn điện nghi rò rỉ.

Khu vực vũng nước cạnh trụ điện nơi phát hiện cháu P. bị tai nạn điện. Ảnh: SGGP

Đoạn ngập không sâu vẫn cần kiểm tra nguy cơ điện

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy con hẻm đường đất có đoạn ngập dài khoảng 30m, nước sâu chừng 5-10cm. Người dân thường sử dụng lối này để đi tắt sang đường khác.

Công an và nhân viên điện lực đã đến ngắt điện, kiểm tra khu vực. Theo thông tin được công bố tối 14.10, chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong.

Việc nạn nhân được tìm thấy gần cột điện cũng chưa đủ để quy trách nhiệm cho một đơn vị hoặc cá nhân.

Tuy nhiên, với người đi đường, đây là lời nhắc cụ thể: Đánh giá một đoạn ngập chỉ bằng khả năng lội qua là chưa đủ. Khi có dấu hiệu rò điện, vấn đề không còn là nước ngập đến mắt cá chân hay đầu gối, mà là khu vực đã được kiểm tra an toàn hay chưa.

Theo thông tin từ người dân địa phương sáng 15.10, bé sống cùng ông ngoại ở một dãy trọ gần đó và thường đi bán vé số quanh khu vực. Chiều xảy ra vụ việc, em cũng đang đi bán vé số.

Muốn cứu người, trước hết phải tránh trở thành nạn nhân tiếp theo

Hướng dẫn an toàn điện của ngành điện nhấn mạnh không chạm vào người bị điện giật khi họ chưa được tách khỏi nguồn điện. Khi thấy dây điện đứt, rơi xuống, phải tránh tiếp cận, ngăn người khác đến gần và báo đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền.

Người dân cũng không nên tự sửa chữa thiết bị điện khi không có chuyên môn.

Trong tình huống đường ngập nghi có điện rò, không nên lội vào để thử, chạm tay kiểm tra hay lập tức kéo nạn nhân ra. Cần báo lực lượng chức năng, điện lực và cấp cứu; cảnh báo người xung quanh tránh khu vực nguy hiểm. Việc tiếp cận cứu nạn phải gắn với xác nhận nguồn điện đã được cô lập an toàn.

Những thông tin cần tiếp tục làm rõ trong vụ việc này là nguồn điện, tình trạng thiết bị liên quan và cơ chế phát sinh nguy hiểm. Kết quả kiểm tra mới là căn cứ xác định trách nhiệm, thay vì suy luận từ hình ảnh một cột điện bên đường.

Với cộng đồng, thông tin hữu ích nhất sau điều tra phải chỉ ra nguy cơ đã được loại bỏ thế nào và khu vực nào cần kiểm tra tiếp. Một lối đi quen thuộc không nên được mặc nhiên coi là an toàn sau mưa chỉ vì nước đã rút bớt.