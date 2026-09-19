Bé trai 'tay không bắt rắn', diễn biến tiếp theo càng khiến nhiều người không dám nhìn

Đoạn video ghi lại hình ảnh một cậu bé mặc áo đỏ, quần đùi phát hiện một con rắn xuất hiện ngay trong sân nhà. Thay vì tỏ ra sợ hãi hay tìm người lớn hỗ trợ, cậu bé lại tỏ vẻ khá thích thú, nhanh chóng tiến về phía con vật.

Điều khiến người xem bất ngờ là cậu bé dường như không hề do dự mà dùng tay bắt lấy con rắn với động tác khá thuần thục. Biểu cảm vui vẻ, bình thản của em khiến nhiều người có cảm giác như cậu bé đang cầm một món đồ chơi quen thuộc.

Bé trai thấy con rắn trong sân, liền tiến lại gần để bắt

Đáng chú ý, ngay gần đó còn có một chú chó. Trước cảnh tượng cậu bé cầm con rắn trên tay, chú chó lại tỏ ra dè chừng và chủ động lùi về phía sau. Sự đối lập giữa một bên vô tư "xử lý" con rắn và một bên cẩn thận giữ khoảng cách tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người bật cười.

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng nhận về gần 20.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người dành lời khen cho sự gan dạ của cậu bé, thậm chí hài hước cho rằng chú chó bên cạnh còn "biết sợ" hơn cả cậu chủ nhỏ.

Sau khi bắt xong, cậu bé thản nhiên chơi đùa.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận thích thú, không ít người cũng bày tỏ lo lắng trước hành động của cậu bé. Bởi trong thực tế, việc tự ý tiếp cận hoặc dùng tay bắt rắn là hành động rất nguy hiểm, đặc biệt khi trẻ em khó có thể nhận biết chính xác loài rắn và mức độ nguy hiểm của chúng.

Rắn có thể phản ứng bất ngờ khi cảm thấy bị đe dọa và việc tiếp xúc ở khoảng cách gần làm tăng nguy cơ bị cắn. Vì vậy, khi phát hiện rắn xuất hiện trong nhà hoặc khu vực sinh hoạt, trẻ em không nên tự ý lại gần hay bắt con vật. Người lớn nên nhanh chóng đưa trẻ ra xa, giữ khoảng cách an toàn và tìm cách xử lý phù hợp.

Khoảnh khắc trong đoạn video có thể khiến nhiều người thích thú bởi sự hồn nhiên và gan dạ của cậu bé, nhưng đây không phải hành động mà trẻ nhỏ nên làm theo. Một chút tò mò hoặc chủ quan trong tình huống tương tự có thể dẫn đến hậu quả khó lường.