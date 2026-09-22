Bé trai suýt hỏng tai vì tự lấy dị vật bên trong theo cách này

Một bé trai 9 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật khẩn cấp sau khi viên bi sắt lọt sâu vào tai, gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan thính giác.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi viên bi lọt vào tai, bé đã dùng tay tự móc với mục đích lấy dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, thao tác này không giúp lấy được viên bi mà còn khiến dị vật bị đẩy vào sâu hơn.

Gia đình sau đó đưa bé đến 1 cơ sở y tế gần nhà để xử lý. Quá trình lấy dị vật tại đây không thành công, trong khi tai của trẻ bắt đầu chảy máu. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám, chụp CT và đo thính lực. Kết quả cho thấy viên bi sắt đã xuyên qua màng nhĩ, gây tổn thương hệ thống dẫn truyền âm thanh bên trong tai.

Dị vật là viên bi sắt lọt vào tai được lấy ra. Ảnh: BVCC

Dị vật làm rách màng nhĩ và phá hỏng chuỗi xương con, khiến sức nghe của bệnh nhi giảm hơn 60%. Chuỗi xương con là bộ phận tham gia dẫn truyền âm thanh, vì vậy tổn thương tại khu vực này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nghe.

Trước tình trạng của bệnh nhi, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật lấy dị vật. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành tạo hình màng nhĩ và phục hồi hệ thống dẫn truyền âm thanh nhằm khôi phục tối đa chức năng nghe cho trẻ.

TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết sau khi lấy viên bi ra ngoài, các bác sĩ đã vá màng nhĩ và ghép trụ titan nhân tạo để tái tạo hệ thống dẫn truyền âm thanh cho bệnh nhi.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên tự ý lấy dị vật trong tai trẻ tại nhà. Việc sử dụng tăm bông, nhíp, que ngoáy tai hoặc những dụng cụ khác để móc dị vật có thể khiến vật mắc kẹt bị đẩy sâu hơn.

Thao tác không đúng cách còn có nguy cơ gây chảy máu, thủng màng nhĩ hoặc làm hỏng chuỗi xương con. Những tổn thương này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nghe của trẻ và khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.

Khi phát hiện trẻ bị dị vật lọt vào tai hoặc xuất hiện các dấu hiệu như đau tai, chảy máu và nghe kém, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng. Cha mẹ không nên tiếp tục tìm cách xử lý tại nhà hoặc đưa dụng cụ vào ống tai.

Các bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh nên lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ, tránh sản phẩm có những chi tiết quá nhỏ. Trẻ cần được nhắc nhở không đưa viên bi hoặc các vật lạ vào tai, mũi để phòng ngừa những tai nạn tương tự.

(T/h theo Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)