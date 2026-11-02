Bé trai suy dinh dưỡng, liên tục từ chối cơm nhà nhưng lại bật khóc khi ăn món bác sĩ mua

Một cậu bé tại Hà Nam (Trung Quốc) được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám vì tình trạng biếng ăn kéo dài, cơ thể ngày càng gầy gò. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và trực tiếp quan sát khả năng ăn uống của bệnh nhi, bác sĩ phát hiện nguyên nhân có thể không nằm ở vấn đề sức khỏe của đứa trẻ mà xuất phát từ chính những bữa cơm gia đình.

Theo truyền thông Trung Quốc, một bé trai tại tỉnh Hà Nam gặp tình trạng ăn uống kém trong thời gian dài. Cậu bé thường xuyên ăn rất ít, không hào hứng với những bữa cơm ở nhà và có biểu hiện khó nuốt mỗi khi dùng bữa. Thấy con ngày càng gầy yếu, cha mẹ không khỏi lo lắng, nghi ngờ trẻ gặp vấn đề về sức khỏe như thiếu canxi hoặc mắc chứng chán ăn nên quyết định đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám cho thấy bé trai thực sự có dấu hiệu suy dinh dưỡng, đồng thời xuất hiện tình trạng lồng ngực hơi nhô, được mô tả là ngực gà. Tuy nhiên, những chỉ số kiểm tra khác không ghi nhận bất thường đáng kể.

Trước tình trạng này, bác sĩ Vương Hiểu Huy tiếp tục tìm hiểu thói quen ăn uống của bệnh nhi để xác định nguyên nhân. Trong quá trình trò chuyện, bác sĩ đặt câu hỏi liệu cậu bé có chịu ăn khi đến nhà người khác hay không. Câu trả lời từ phụ huynh khiến hướng đánh giá vấn đề có sự thay đổi: đứa trẻ vẫn ăn uống bình thường nếu được dùng bữa ở nhà người khác.

Từ chi tiết này, bác sĩ nhận định vấn đề có thể không xuất phát từ việc trẻ mất cảm giác thèm ăn hay mắc chứng chán ăn như gia đình lo ngại. Ông thẳng thắn nói với phụ huynh: "Điều đó chứng tỏ món ăn anh chị nấu không ngon".

Để kiểm chứng nhận định, bác sĩ Vương Hiểu Huy không vội kê đơn thuốc mà quyết định nhờ người mua một phần gà rán KFC cho cậu bé ăn ngay tại bệnh viện. Kết quả diễn ra ngoài dự đoán của gia đình. Cậu bé nhanh chóng ăn ngon lành, thể hiện sự hào hứng rõ rệt với món ăn trước mặt. Thậm chí, đứa trẻ còn xúc động đến mức rơm rớm nước mắt khi thưởng thức phần thức ăn này.

Chứng kiến phản ứng của bệnh nhi, bác sĩ không khỏi bật cười và hài hước trêu chọc: "Không phải anh chị nói đứa trẻ không chịu ăn cơm sao? Tôi thấy cháu có khẩu vị tốt đấy chứ!".

Tình huống trên khiến phụ huynh phần nào nhận ra một khía cạnh mà trước đó họ chưa chú ý. Việc trẻ từ chối những bữa cơm ở nhà không đồng nghĩa với việc trẻ hoàn toàn mất cảm giác ngon miệng hoặc mắc chứng chán ăn. Sự khác biệt trong cách chế biến, hương vị và thực đơn có thể ảnh hưởng đáng kể đến thái độ của trẻ đối với việc ăn uống.

Theo bác sĩ, trong trường hợp trẻ vẫn có thể ăn uống bình thường khi thay đổi môi trường hoặc món ăn, cha mẹ nên xem xét lại thực đơn và phương pháp chế biến trước khi vội vàng quy kết nguyên nhân cho bệnh lý. Việc tìm hiểu sở thích, khẩu vị của con, đồng thời thay đổi cách trình bày và chế biến món ăn có thể giúp trẻ hào hứng hơn với những bữa cơm gia đình.

Dù vậy, câu chuyện cũng đặt ra vấn đề đáng lưu tâm về tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Bởi trên thực tế, việc một đứa trẻ thích ăn thức ăn nhanh không đồng nghĩa với việc chế độ dinh dưỡng của trẻ đã được bảo đảm. Gà rán hay các món ăn chế biến sẵn có thể tạo cảm giác ngon miệng nhờ hương vị đậm đà, nhưng không nên được sử dụng thường xuyên để thay thế những bữa ăn cân bằng.

Đặc biệt, với những trường hợp đã được xác định suy dinh dưỡng, cha mẹ cần phối hợp với bác sĩ để xây dựng chế độ ăn phù hợp, theo dõi cân nặng và sự phát triển thể chất của trẻ. Nếu tình trạng ăn uống kém kéo dài, trẻ tiếp tục sụt cân hoặc có biểu hiện khó nuốt, việc thăm khám chuyên khoa vẫn rất cần thiết nhằm loại trừ những nguyên nhân bệnh lý tiềm ẩn.

Câu chuyện của cậu bé tại Hà Nam là lời nhắc nhở rằng đôi khi, nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn không hoàn toàn giống những gì người lớn vẫn nghĩ. Thay vì chỉ tập trung tìm kiếm bệnh lý hay ép con ăn nhiều hơn, cha mẹ cần quan sát phản ứng của trẻ, lắng nghe sở thích và tìm cách xây dựng những bữa ăn phù hợp. Bởi điều quan trọng không chỉ là trẻ ăn được bao nhiêu, mà còn là bảo đảm trẻ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh.