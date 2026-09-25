Bé trai sơ sinh da như vảy cá, mi mắt lộn ngược

Ngày 25/9, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết vừa điều trị và chăm sóc da thành công cho một bé trai sinh non mắc bệnh vảy cá dạng phiến (Lamellar Ichthyosis), một bệnh lý da di truyền rất hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.

Trước đó, vào ngày 6/9/2026, sản phụ T.T.H.N (45 tuổi) nhập viện trong tình trạng mang thai 35 tuần 2 ngày, vỡ ối và thai ngôi ngang. Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp, giúp bé trai nặng 3,1 kg chào đời an toàn.

Tuy nhiên, ngay khi sinh ra, trẻ có những biểu hiện bất thường nghiêm trọng gồm suy hô hấp, da toàn thân khô, căng bóng và nứt nẻ, mi mắt bị lộn ngược và môi bị kéo căng khiến em bé gặp nhiều khó khăn khi bú.

Qua thăm khám chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trẻ nghi ngờ mắc bệnh vảy cá bẩm sinh thể Lamellar Ichthyosis. Đây là tình trạng tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến trẻ sinh non đối mặt với nguy cơ mất nước, rối loạn thân nhiệt và nhiễm trùng cao.

Bé sơ sinh mắc bệnh vảy cá được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, đồng thời áp dụng liệu pháp chăm sóc da đặc biệt với trọng tâm là chú trọng giữ ẩm liên tục, hạn chế mất nước và bảo vệ lớp làn da mỏng manh. Tình trạng lộn mi mắt cũng được theo dõi kỹ lưỡng để tránh tổn thương thị lực.

Sau 12 ngày nỗ lực điều trị và chăm sóc từ đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt. Làn da của bệnh nhi đã gần như trở lại bình thường, mắt và hô hấp ổn định, trẻ có thể tự ăn sữa hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Ngay khi chào đời, bé đã bị suy hô hấp, da khô và căng bóng, bong vảy. Ảnh: BVCC.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Phó Trưởng khoa điều hành Khoa Bệnh lý Sơ sinh, Lamellar Ichthyosis là bệnh da di truyền hiếm gặp khiến da trẻ bong tróc như vảy cá.

Bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ sơ sinh có các dấu hiệu bất thường như da khô, căng bóng, bong vảy hay nứt nẻ, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa. Gia đình tuyệt đối không tự ý dùng các loại kem bôi, thuốc dân gian hoặc sản phẩm chứa corticosteroid mà chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh biến chứng nguy hiểm.