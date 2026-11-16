Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên Quốc lộ 2C trong đêm, xót xa tờ giấy nhắn để lại

Ngày 16/11, tin từ Công an xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường Quốc lộ 2C, đoạn Km64+100, thuộc địa phận thôn Bẫu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với cơ sở y tế đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu và triển khai xác minh các thông tin liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 14/11, bà Nguyễn Thị Tám (sinh năm 1980, trú tại thôn Bẫu, xã Tân Thanh) trong lúc đi ra Quốc lộ 2C đã phát hiện một chiếc làn màu xanh đặt bên lề đường. Bên trong làn có một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc chăn nhung màu đỏ, kèm theo một tờ giấy nhắn.

Nội dung tờ giấy cho biết người mẹ là mẹ đơn thân, do hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con nên mong người nhặt được cháu nhận nuôi, giúp cháu có một mái ấm. Tờ giấy cũng ghi thông tin cháu bé sinh ngày 3/10 âm lịch.

Cơ quan chức năng xã Tân Thanh chăm sóc cháu bé. Ảnh: CA. ↵ ↵

Sau khi phát hiện sự việc, bà Tám đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Bẫu. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thanh khẩn trương có mặt, đưa cháu bé đến điểm Trạm Tân Thanh thuộc Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cháu bé ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Hiện Công an xã Tân Thanh đang tiếp tục xác minh địa điểm, thời gian, hoàn cảnh phát hiện cháu bé, đồng thời làm rõ thông tin về cha, mẹ và người thân của trẻ.

Công an xã Tân Thanh đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến cháu bé hoặc cha, mẹ, người thân của cháu, cần kịp thời cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc trẻ em có nguy cơ mất an toàn, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Người dân không nên tự ý di chuyển trẻ nếu không cần thiết. Trong trường hợp trẻ đang ở khu vực nguy hiểm, cần đưa trẻ đến nơi an toàn, giữ ấm và nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng.