Theo Cổng thông tin Bộ Công an, khoảng 13h ngày 15/11, Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Tại đây, các cán bộ công an phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong áo khoác lông. Cháu bé có nhiều dấu hiệu bất thường, sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy và trên cơ thể xuất hiện nhiều ký sinh trùng.

Cháu bé được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: CACC.

Trước tình trạng nguy cấp của trẻ, Công an xã Tằng Loỏng khẩn trương phối hợp với cán bộ y tế đưa cháu đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu.

Tại cơ sở y tế, các bác sĩ tiến hành sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy. Qua kiểm tra, cháu bé là trẻ sơ sinh nam, nặng 3,2 kg. Sau khi được chăm sóc ban đầu, sức khỏe của cháu tạm thời ổn định.

Nhận thấy cháu bé cần được theo dõi và chăm sóc chuyên sâu, Công an xã Tằng Loỏng cùng nhân viên y tế tiếp tục đưa trẻ đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Công an xã tiến hành lập biên bản bàn giao trẻ cho Khoa Điều trị sơ sinh của bệnh viện để tiếp tục chăm sóc và theo dõi.