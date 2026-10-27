Bé trai phải cắt bỏ 10cm ruột vì dạng lồng ruột hiếm gặp

Ê-kíp phẫu thuật can thiệp xử trí ca bệnh bị lồng ruột hiếm gặp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trước đó, gia đình đưa bé K. đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám. Sau khi xác định trẻ bị lồng ruột, bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật. Gia đình tham khảo thêm thông tin cho rằng trẻ chỉ bị lồng ruột thông thường nên chuyển bé về một bệnh viện địa phương điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ phát hiện khối lồng nằm ở đoạn cao của ruột non. Khoảng 10cm ruột đã hoại tử, bên trong có một túi nhỏ bất thường của thành ruột.

Bệnh nhi được cắt bỏ đoạn ruột hoại tử. Hai đầu ruột tạm thời được đưa ra ngoài thành bụng, sau đó trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vị trí đưa ruột ra ngoài nằm ở đoạn rất cao của đường tiêu hóa. Do đó, trẻ mất nhiều nước và chất dinh dưỡng, có thể mất cân bằng các chất cần thiết và rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng.

Trong 10 ngày, bệnh nhi phải nhịn ăn, được bù nước và truyền chất dinh dưỡng. Khi sức khỏe ổn định, ê-kíp tiến hành phẫu thuật nối lại hai đầu ruột. Sau mổ, bé K. hồi phục tốt, ăn uống trở lại và được xuất viện.

Bệnh viện Nhi đồng 2. (Ảnh: Khang Anh)

Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, lồng ruột thường gặp ở trẻ từ ba tháng đến ba tuổi. Bệnh xảy ra khi một đoạn ruột chui vào đoạn ruột kế cận, gây tắc nghẽn và chèn ép các mạch máu nuôi ruột.

Phần lớn trường hợp không xác định được nguyên nhân cụ thể. Nếu trẻ được đưa đến bệnh viện sớm, bác sĩ có thể dùng hơi để đẩy đoạn ruột về vị trí bình thường mà không cần phẫu thuật.

Nếu chậm điều trị, đoạn ruột bị chèn ép sẽ thiếu máu và hoại tử. Tình trạng nặng có thể dẫn đến thủng ruột, viêm nhiễm nghiêm trọng trong ổ bụng hoặc nhiễm trùng lan vào máu. Khi đó phải cắt bỏ đoạn ruột hư hỏng và trẻ có thể trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị khoảng 1.000 trường hợp lồng ruột. Hầu hết bệnh nhi được xử trí bằng phương pháp bơm hơi. Một số trường hợp nặng phải phẫu thuật, trong đó có trẻ phải cắt bỏ phần ruột đã hoại tử.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa nhi khi trẻ khóc thét từng cơn, bỏ ăn, nôn ói, bụng chướng, đi ngoài ra máu nhầy hoặc trở nên li bì. Đây là những dấu hiệu cần được thăm khám sớm không nên chờ trẻ tự khỏi.

Khi trẻ đã có chỉ định nhập viện hoặc phẫu thuật, gia đình cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị và nguy cơ nếu trì hoãn. Thông tin từ mạng xã hội hoặc những nguồn chưa được kiểm chứng không thể thay thế kết quả thăm khám trên từng bệnh nhi.