Bé trai nguy kịch vì uống nhầm thứ nước lạ đựng trong chai nước ngọt

Ngày 10/11, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết khoa Tiêu hóa vừa tiếp nhận và điều trị cho bé trai N.X.T., 21 tháng tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai bị tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ việc bệnh nhi uống nhầm hóa chất làm đông mủ cao su chứa trong vỏ chai nước ngọt.

Chia sẻ từ gia đình bệnh nhi, hóa chất đông mủ cao su được mua số lượng lớn, đựng trong can không có nhãn mác đầy đủ. Để thuận tiện sử dụng, người thân đã chiết sang chai nước ngọt cũ.

Ngay sau khi bé uống nhầm một lượng nhỏ hoá chất đó thì bị nôn ói dữ dội và được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Theo Bác sĩ Phan Thị Anh Thư, khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé T. phải tạm ngưng ăn uống, điều trị bằng thuốc ức chế tiết acid và khẩn trương được hội chẩn, nội soi tiêu hóa.

Bệnh nhi được bác sĩ Phan Thị Anh Thư theo dõi tại Khoa Tiêu hoá Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: BVCC

Kết quả nội soi ghi nhận niêm mạc dạ dày bệnh nhi viêm sung huyết lan rộng tại vùng hang vị, thân vị, kèm tổn thương loét dạ dày - tá tràng.

TS.BS.CK2 Nguyễn Cẩm Tú – Trưởng khoa Tiêu hóa cho biết, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp đặt ống nuôi ăn hỗng tràng (sonde) để hỗ trợ nuôi dưỡng qua đường ruột, tạo điều kiện cho vùng tổn thương đường tiêu hoá của bệnh nhi hồi phục.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi dần ổn định và được xuất viện. Dù vậy, bé T. vẫn cần tiếp tục nuôi ăn qua sonde tại nhà và tái khám định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm các biến chứng như hẹp thực quản hay hẹp đường ra dạ dày.

Bác sĩ Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh uống nhầm hóa chất là tai nạn nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phụ huynh bảo quản hóa chất đúng cách, tránh xa tầm tay trẻ em.

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, gia đình cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không móc họng làm trẻ nôn hay tự ý cho uống chanh, giấm để trung hòa. Phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo chai lọ hóa chất để bác sĩ có phương án xử trí kịp thời.