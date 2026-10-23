Bé trai nghịch cần số khiến chiếc Mercedes lùi đâm vào tường ở triển lãm ô tô

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Sự việc xảy ra ngày 17/10 tại trung tâm triển lãm Paris Expo Porte de Versailles, Pháp, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Paris 2026. Theo hình ảnh được tài khoản Globalxpress24 đăng tải trên Instagram, hai cậu bé đang ngồi bên trong chiếc minivan hạng sang Mercedes-Benz VLE màu đồng thì chiếc xe bất ngờ di chuyển lùi về phía bức tường phía sau. Một trong hai cậu bé dường như đã kích hoạt khởi động máy và chọn số lùi.

Một nhân viên tại gian hàng nhanh chóng tiến đến tìm cách ngăn chiếc xe nhưng không kịp. Chiếc VLE sau đó va chạm với phông nền trưng bày. Hai đứa trẻ bước ra khỏi xe khi nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường.

Rất may, chưa có thông tin về người bị thương trong vụ việc. Mức độ hư hỏng của chiếc xe cũng như thiệt hại tại gian hàng chưa được công bố.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác bằng cách nào đứa trẻ có thể khởi động xe và gài số lùi, và Mercedes-Benz cũng chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về vụ việc.

Mercedes-Benz VLE, mẫu minivan chạy điện hướng đến nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ vận chuyển cao cấp.

Chiếc xe gặp sự cố là Mercedes-Benz VLE, mẫu minivan chạy điện hướng đến nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ vận chuyển cao cấp. Khoang cabin rộng rãi có thể được trang bị hệ thống MBUX Superscreen và màn hình giải trí cỡ lớn 31,3 inch.

Theo thông tin được công bố, phiên bản VLE 300 sử dụng một mô-tơ điện công suất 272 mã lực, trong khi VLE 400 4Matic có hệ truyền động hai mô-tơ, công suất tổng cộng 409 mã lực. Mercedes-Benz cho biết VLE 300 có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 435 dặm (700 km) theo tiêu chuẩn WLTP.

VLE được giới thiệu nhằm thể hiện định hướng phát triển dòng xe điện đa dụng cao cấp của Mercedes-Benz. Tuy nhiên, sự cố tại triển lãm lại khiến mẫu xe thu hút sự chú ý vì một tình huống ngoài dự kiến.

Các triển lãm ô tô thường cho phép khách tham quan ngồi thử và khám phá nội thất xe. Dù vậy, vụ việc đặt ra câu hỏi về quy trình bảo đảm an toàn đối với những phương tiện trưng bày vẫn có khả năng được kích hoạt hệ truyền động. Việc kiểm soát chìa khóa, trạng thái vận hành và giám sát người ngồi trong xe là những yếu tố cần được chú ý để tránh các sự cố tương tự.

Theo Carscoops

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