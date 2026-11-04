Bé trai lớp 3 mất tích sau giờ tan học, phát hiện tử vong bên bờ suối

Chiều 4-11, UBND xã Long Quảng (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến một học sinh tiểu học tử vong, nghi do đuối nước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, sau khi tan học, cháu Phạm Văn Ph. (SN 2017, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Long Quảng), trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng, không trở về nhà.

Chờ đợi một thời gian nhưng không thấy con về, gia đình đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14h15 ngày 4-11, trong quá trình tìm kiếm, người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện cháu Ph. bất tỉnh bên bờ suối A Ka, thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đi sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp để sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, cháu Phạm Văn Ph. hiện sống cùng bà nội, trong khi ba mẹ đi làm ăn xa. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do đuối nước. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.