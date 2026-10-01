Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Chiều 1/10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Sỹ - Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa (TP. Hà Nội), cho biết chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý vụ việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (SN 1966, trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa) phát hiện một bé trai được đặt trong giỏ nhựa phía trước cửa kho hàng của gia đình.

Chiếc giỏ nhựa và các vật dụng cùng tờ giấy có lời nhắn tại thời điểm phát hiện cháu bé.

Thời điểm phát hiện, trong giỏ có sữa, bình sữa, chăn, quần áo sơ sinh và bỉm. Cùng với đó là một tờ giấy viết tay với nội dung xin người có duyên nhận nuôi cháu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phú Nghĩa phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn lập biên bản, xác minh vụ việc.

Bé trai sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã Phú Nghĩa để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, cháu bé khoảng 30 ngày tuổi, nặng khoảng 4kg. Sức khỏe của cháu hiện cơ bản ổn định.

Cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã Phú Nghĩa để kiểm tra sức khỏe.

Trạm Y tế xã Phú Nghĩa đã tổ chức chăm sóc, theo dõi sức khỏe và bảo đảm các nhu cầu thiết yếu cho cháu bé. Cán bộ phụ trách công tác dân số, bảo trợ xã hội cùng các lực lượng liên quan cũng được phân công phối hợp theo dõi tình trạng của trẻ.

Sau thời gian theo dõi tại Trạm Y tế, cháu bé được tạm thời giao cho gia đình bà Nguyễn Thị H. chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm kiếm cha, mẹ đẻ và người thân thích.

Lực lượng Công an xã Phú Nghĩa phối hợp với cán bộ địa phương và nhân viên y tế làm việc, xác minh thông tin liên quan đến cháu bé.

Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cho biết, chính quyền địa phương đã ban hành thông báo về việc niêm yết thông tin trẻ bị bỏ rơi để tìm cha, mẹ đẻ và người thân thích của cháu bé. Theo đó, thông báo, thông tin về cháu bé sẽ được niêm yết công khai tại Trụ sở HĐND - UBND xã Phú Nghĩa (TP. Hà Nội) trong 7 ngày, từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân, tổ chức, cá nhân nếu biết thông tin liên quan đến cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của cháu bé thì cung cấp cho UBND xã Phú Nghĩa để phối hợp xác minh, giải quyết theo quy định.

"Trong thời gian này, các lực lượng chức năng của địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng và quyền, lợi ích chính đáng của cháu bé", Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa thông tin.