Theo thông tin ban đầu, sáng 25-11, một phụ nữ bế theo 1 bé trai đi vào Khoa Khám của Bệnh viện Quân y 15. Người phụ nữ này đã đưa bé trai cho một người dân đang ngồi tại đây nhờ bế giúp.

Bé trai hơn 20 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức "tâm thư" của người mẹ. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã không quay trở lại. Qua kiểm tra, người dân phát hiện có 1 tờ giấy ghi lại nội dung nghi của người phụ nữ để lại.

Bức "tâm thư" có nội dung: "Cháu lỡ dại cháu không đủ điều kiện nuôi con, cháu kính xin cô dì chú bác cưu mang cháu (tức cháu bé - PV) để cháu có cuộc sống tốt hơn, cháu sinh ngày 03/11/2026. Cháu đội ơn nhiều, mong tha thứ cho cháu".

Bước đầu xác định: Cháu bé sức khỏe ổn định, phát triển bình thường. Hiện Bệnh viện Quân y 15 đang chăm sóc cháu bé và báo cáo UBND phường Thống Nhất để có hướng xử lý theo quy định.