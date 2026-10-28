Bé trai gần 4 tuổi nuốt chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình

Hình ảnh chuỗi nam châm bé trai nuốt phải.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hải Phòng, bệnh nhi nhập viện vì dị vật họng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật kim loại mắc tại vùng hầu họng. Ê-kíp chuyên khoa Tai Mũi Họng và Gây mê hồi sức đã nội soi, gắp thành công dị vật là một chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình.

Theo các bác sĩ, khi trẻ nuốt nhiều viên nam châm hoặc nuốt nam châm cùng vật kim loại, chúng có thể hút nhau qua thành các quai ruột, gây chèn ép, tổn thương đường tiêu hóa. Các biến chứng có thể xảy ra gồm tắc ruột, hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng.

Bệnh viện khuyến cáo, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt nam châm, người nhà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá, xử trí dị vật ngay, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường. Cần cung cấp cho bác sĩ thông tin về thời điểm nuốt, số lượng nam châm có thể bị nuốt và loại đồ chơi liên quan.

Người nhà không tự gây nôn, không cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống; không chờ dị vật tự đào thải qua phân.

Để phòng tránh tai nạn, cha mẹ cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, thường xuyên kiểm tra và loại bỏ sản phẩm bị hỏng, có chi tiết bung rời; cất nam châm, pin cúc áo và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ.