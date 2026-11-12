Bé trai đi lạc suốt 2 ngày, một giờ ở trụ sở công an hé lộ điều bất ngờ

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 15h ngày 10/11, người dân phát hiện một cháu bé đi một mình, không có người thân bên cạnh tại khu vực Trường Tiểu học Đăk Bla (điểm chính), phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận thấy cháu có dấu hiệu bị lạc, người dân đã chủ động hỗ trợ và nhanh chóng thông báo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để liên hệ Công an phường tìm người thân.

Sau đó, cháu bé được lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đưa đến trụ sở Tổ Cảnh sát khu vực. Tại đây, Công an phường Đăk Bla đã hỏi han, động viên, trấn an tinh thần, đồng thời bố trí cho cháu ăn uống và nghỉ ngơi.

Cháu T. đã về với gia đình. Ảnh: CA. ↵

Do còn nhỏ, tâm lý hoảng sợ, lo lắng nên ban đầu cháu gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin cá nhân.

Các cán bộ công an kiên nhẫn trò chuyện, tìm hiểu từng thông tin để xác minh nhân thân và liên hệ với gia đình. Sau khoảng một giờ được động viên, trấn an và nghỉ ngơi, cháu đã cung cấp được địa chỉ nơi ở cùng thông tin của cha mẹ.

Sau khi xác minh chính xác địa chỉ, lực lượng Công an phường Đăk Bla đã trực tiếp đưa cháu về nhà. Tại đây, gia đình cho biết cháu đã đi lạc từ ngày 8/11. Trong suốt hai ngày qua, người thân vô cùng lo lắng, tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có thông tin.

Đón con trở về an toàn, người mẹ không giấu được niềm vui và xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đăk Bla đã tận tình hỗ trợ để cháu được đoàn tụ với gia đình.

Việc cháu bé được trở về nhà an toàn, giúp gia đình vơi đi nỗi lo lắng sau hai ngày tìm kiếm, là kết quả từ sự hỗ trợ kịp thời của người dân, sự chủ động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tinh thần trách nhiệm của Công an phường Đăk Bla.