Bé trai chào đời khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình (Ảnh: BVCC)

Trước đó, thai phụ ngụ Hà Nội, mang thai lần thứ ba bằng phương pháp tự nhiên. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, các kết quả khám và sàng lọc trước sinh chưa ghi nhận bất thường.

Tuy nhiên, khi thai được 23 tuần 5 ngày, siêu âm tim thai phát hiện dị tật tim bẩm sinh nặng: không lỗ van động mạch phổi, vách liên thất kín. Đây là tình trạng đường thoát máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bít kín, khiến thất phải có nguy cơ kém phát triển, đe dọa tính mạng trẻ sau sinh.

Sau gần 3 tuần theo dõi, các bác sĩ ghi nhận tình trạng thiểu sản thất phải tiếp tục tiến triển, không có dòng máu qua van động mạch phổi và xuất hiện hở van ba lá nặng. Đáng lo ngại, buồng thất phải ngày càng nhỏ, khiến cơ hội can thiệp bị thu hẹp.

Ngày 25-8, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1. Trước đó, bệnh viện cũng gửi dữ liệu chẩn đoán hình ảnh để tham vấn các chuyên gia can thiệp bào thai tại Áo và Italia. Sau khi cân nhắc lợi ích và nguy cơ, các chuyên gia thống nhất cần can thiệp sớm nhằm tái lập dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi, tạo điều kiện để buồng tim tiếp tục phát triển.

Sáng 26-8, 5 ê-kíp chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung. Dưới hướng dẫn của siêu âm, các bác sĩ đưa kim xuyên qua thành bụng, thành tử cung và thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thoát thất phải, sau đó sử dụng dây dẫn và bóng nong để mở vị trí van động mạch phổi bị bít kín.

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ thực hiện can thiệp tim bào thai xuyên tử cung cho thai phụ vào ngày 26-8 (Ảnh: BVCC)

Sau hơn 2 giờ thực hiện, ca can thiệp kết thúc thành công. Siêu âm ghi nhận dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi được tái lập, chức năng tim thai ổn định. Thai phụ không xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau thủ thuật.

Sau gần 3 tháng tiếp tục theo dõi thai kỳ, ngày 16-11, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã mổ lấy thai thành công, đón bé trai nặng 3,2kg chào đời khỏe mạnh.

Theo BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đằng sau thành công ấy là hiệu quả của mô hình phối hợp liên chuyên khoa viện giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1, từ chẩn đoán trước sinh, hội chẩn chuyên sâu, can thiệp trong “cửa sổ vàng” đến quản lý thai kỳ và đón trẻ chào đời.

Sự phối hợp này không chỉ phát huy thế mạnh chuyên môn của từng bệnh viện, nâng cao năng lực điều trị các ca bệnh khó, mà còn giúp thai phụ được tiếp cận những kỹ thuật y học tiên tiến, gia đình có thêm hy vọng và trẻ được trao cơ hội chăm sóc, điều trị ngay từ khi chưa chào đời.

"Vượt lên trên thành tựu chuyên môn đây là ca có tuổi thai can thiệp nhỏ nhất, ca can thiệp thứ 15 còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng chung của những người thầy thuốc trong hành trình bảo vệ sự sống. Thành quả đáng quý nhất không chỉ là một kỹ thuật được thực hiện thành công, mà chính là tiếng khóc chào đời của em bé, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ và niềm tin vào những cơ hội mới mà y học bào thai đang từng bước mang lại cho cộng đồng", BS-CK2 Trần Ngọc Hải thông tin.