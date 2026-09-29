Bé trai bị đứt lìa tay do xe cẩu va sập cổng làng: Bác sĩ nối bàn tay vào chân để nuôi dưỡng

Bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An phẫu thuật nối bàn tay vào mạch máu ở cẳng chân cho bệnh nhi lớp 3 bị tai nạn đứt lìa tay. Ảnh: BVCC

Ngày 29/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhi Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh, đang được theo dõi sau ca phẫu thuật đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bàn tay bị đứt rời.

Hiện sức khỏe bệnh nhi cơ bản ổn định, tuy nhiên bị thiếu máu nặng và đang được truyền máu. Bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Huyết học để bảo đảm nguồn máu điều trị, đồng thời chuẩn bị phương án huy động người hiến máu trong trường hợp nguồn cung không đủ.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An ngày 28/9 trong tình trạng bàn tay đứt rời, cẳng tay dập nát nghiêm trọng. Do phần cẳng tay bị tổn thương quá nặng, các bác sĩ nhận định nếu nối trực tiếp có nguy cơ không bảo đảm tưới máu, dẫn đến hoại tử.

Trước tình huống này, ê-kíp phẫu thuật quyết định nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tưới máu cho phần chi bị đứt, chờ cẳng tay ổn định trước khi thực hiện bước phẫu thuật tiếp theo.

Bác sĩ CK1 Phạm Xuân Bình, Phó trưởng khoa Chi trên - Bỏng - Chấn thương Nhi, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết ê-kíp đã lấy một đoạn mạch máu ở chân của bệnh nhi để cung cấp máu nuôi bàn tay. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ, sau phẫu thuật, bàn tay được theo dõi sát để đánh giá khả năng sống của phần chi. Theo bác sĩ Bình, hiện bàn tay bệnh nhi vẫn hồng, cho thấy máu đang được lưu thông.

“Chúng tôi theo dõi, chờ vết thương dập nát ổn định, không nhiễm trùng, sau đó mới chuyển bàn tay từ chân lên để nối trở lại vào cánh tay bé”, bác sĩ Bình cho hay.

Bệnh nhi dự kiến được theo dõi trong khoảng 5-7 ngày để đánh giá kết quả nuôi dưỡng bàn tay, đồng thời xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo.

Theo bác sĩ Phạm Xuân Bình, đây mới là bước đầu trong quá trình điều trị. Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ đánh giá sức sống của bàn tay trước khi thực hiện phẫu thuật chuyển bàn tay từ cẳng chân lên nối trở lại cẳng tay. Để phục hồi chức năng cánh tay, bệnh nhi sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp.

“Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng hết sức để giữ bàn tay cho bé. Tuy nhiên, để làm được điều này thì bệnh nhi còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật rất phức tạp”, bác sĩ Bình nói.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra va chạm với cổng làng bằng bê tông.

Cổng làng sau đó đổ sập, đè trúng một phụ nữ đang chở con trai bằng xe máy đi qua. Người dân cùng tài xế xe cẩu đã nâng phần cổng bị đổ để đưa các nạn nhân ra ngoài. Sau khi được sơ cứu, cháu Nguyễn Đức Thắng được đưa đi cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Chiếc xe cẩu được xác định thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.