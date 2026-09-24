Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vừa tiếp nhận và chăm sóc một bé trai hơn 1 tháng tuổi do người dân phát hiện bị bỏ rơi tại khu vực cổng làng Quỳnh Đôi.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng làng được bệnh viện chăm sóc. Ảnh: B.V

Khi được đưa đến bệnh viện chiều 23/9, trẻ đang ngủ, không quấy khóc, không sốt, không khó thở, không nôn và không tím tái. Qua thăm khám, sức khỏe trẻ ổn định, tỉnh táo, đáp ứng tốt, chưa ghi nhận bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đến thăm hỏi, động viên và trao bỉm, sữa cùng một số vật dụng thiết yếu cho cháu. Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho trẻ.

Hiện bé ăn, ngủ tốt và đang được các y bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tại bệnh viện. Trong thời gian trẻ lưu viện, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị, dinh dưỡng, ăn uống và sinh hoạt phát sinh, bảo đảm cháu được chăm sóc đầy đủ, an toàn.

Bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến cháu bé.