Bé trai bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập bầm tím khắp người

Do cháu H trốn học đi đá bóng nên đã bị bố đẻ và mẹ kế đánh bầm tím khắp người...

Trên người cháu H chi chít vết bầm tím do bị bố đẻ và mẹ kế đánh

Ngày 31/3, ông Ngô Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Liên Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với Công an huyện Đông Anh xác minh, xử lý vụ việc cháu N.L.H (14 tuổi) bị bố đẻ và mẹ kế đánh bầm người.

Trước đó, phản ánh với báo chí, ông Hồng (trú tại xã Liên Hà, ông ngoại cháu H) cho biết, con gái ông là chị Thanh lập gia đình cùng anh Thêm (trú tại xã Liên Hà). Hai vợ chồng sinh được hai con trai, trong đó có cháu H là con thứ 2. Nhưng sau này, hai vợ chồng ly hôn, anh Thêm lấy vợ hai, còn chị Thanh thì đi Hải Phòng làm ăn. Con trai cả chị Thanh ở cùng ông bà ngoại và mẹ, còn cháu H ở cùng bố và mẹ kế.

Tối 27/3, sau khi đón cháu H từ nhà con rể về, ông Hồng phát hiện cháu ngoại đã bị bầm tím khắp cơ thể, hai mắt có quầng đỏ. Ông Hồng hỏi thì cháu H kể lại do bị bố và mẹ kế đánh đập.

Ngay sáng hôm sau, ông Hồng đã đưa cháu H ra Công an xã Liên Hà trình báo sự việc. Ngày 30/3, ông cũng đưa cháu đi đến bệnh viện giám định thương tật về sức khỏe.

Liên quan đến sự việc trên, ông Ngô Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, chính quyền xã đã chỉ đạo ban ngành, đoàn thể làm việc.

Công an xã Liên Hà cũng đã báo cáo Công an huyện Đông Anh vào cuộc làm rõ, đồng thời công an xã mời anh Thêm lên làm việc.

Theo ông Nam cho hay, đã mời vợ chồng anh Thêm lên nhắc nhở, giáo dục. Cả hai vợ chồng có thừa nhận, vì cháu H trốn học đi đá bóng nên đánh cháu để giáo dục.

"Tuy nhiên, đánh cháu như vậy (bầm dập) là quá đáng, làm ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần của cháu. Bước đầu chúng tôi xác định, việc vợ chồng anh Thêm dạy dỗ con như thế là chưa đúng nên đã cách ly cháu, lập biên bản bàn giao cho ông bà ngoại cháu cùng xã chăm sóc”, ông Nam thông tin.

Ông Nam cho biết thêm, hiện tinh thần và sức khỏe cháu H đã tạm ổn, cháu đã đi học bình thường.

Phương Mai