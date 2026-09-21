Bé trai 9 tuổi tổn thương tai nghiêm trọng vì cố lấy viên bi mắc trong tai

Ca mổ cấp cứu lấy viên bi ra khỏi tai cho cậu bé. Ảnh: Phương Anh.

Trong lúc chơi đùa, một viên bi đã lọt vào tai bé trai 9 tuổi ở Hà Nội, trở thành một tai nạn nghiêm trọng.

Theo phản xạ, cháu bé dùng tay móc ra khiến viên bi càng đi sâu hơn. Sau khi cố lấy viên bi ra không được, cháu bé còn bị chảy máu tai, gia đình phải đưa bé đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu.

TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết khi đến bệnh viện, đáng lo khi viên bi không còn nằm ở ống tai ngoài như những trường hợp thông thường, mà đã xuyên qua màng nhĩ, lọt vào hòm nhĩ và mắc sâu bên trong, đồng thời gây tổn thương chuỗi xương con - những cấu trúc rất nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc truyền âm thanh.

Theo TS.BS Lê Hồng Anh, nếu viên bi chỉ nằm ở ống tai ngoài, bác sĩ có thể lấy ra và xử trí tại chỗ. Nhưng khi viên bi đã vượt qua màng nhĩ, câu chuyện hoàn toàn khác. Phía sau màng nhĩ là một khoang rất nhỏ, tập trung nhiều cấu trúc tinh vi liên quan trực tiếp đến khả năng nghe.

Kết quả đo thính lực cho thấy tại thời điểm tiếp nhận, sức nghe của bé đã suy giảm trên 60% so với người bình thường. Với một đứa trẻ đang trong độ tuổi học tập, khả năng nghe không chỉ liên quan đến giao tiếp hằng ngày mà còn ảnh hưởng đến việc tiếp nhận bài giảng, phát triển ngôn ngữ và sinh hoạt với gia đình, bạn bè.

Các bác sĩ phải chỉ định phẫu thuật để lấy dị vật, đồng thời tạo hình lại màng nhĩ và phục hồi hệ thống dẫn truyền âm thanh bằng trụ dẫn truyền nhân tạo bằng titan, với mục tiêu khôi phục tối đa chức năng nghe.

Điều đáng nói là một dị vật nhỏ nhưng nằm sai vị trí có thể gây ra hậu quả rất lớn đối với những cấu trúc mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy.

Viên bi được lấy ra khỏi tai. Ảnh: Phương Anh.

Đừng cố móc dị vật trong tai

Trẻ nhỏ khi thấy có vật mắc trong tai thường rất khó chịu và dễ hoảng sợ. Phản xạ của trẻ là dùng tay móc, còn người lớn cũng dễ sốt ruột tìm nhíp, tăm bông hoặc một vật nhỏ để lấy ra cho con.

TS.BS Lê Hồng Anh lưu ý tai không phải nơi có thể tùy tiện đưa dụng cụ vào. Khi dị vật nằm sâu, việc lấy dị vật ra có thể vô tình còn đẩy dị vật vào sâu hơn, làm xước hoặc rách ống tai, tổn thương màng nhĩ, thậm chí ảnh hưởng đến các cấu trúc của tai giữa.

Trường hợp của bé trai 9 tuổi là một ví dụ rất rõ. Từ một viên bi lọt vào tai, trẻ móc tai, sau đó quá trình lấy dị vật gặp khó khăn và xuất hiện chảy máu. Khi đến bệnh viện chuyên khoa, dị vật đã nằm sâu trong hòm nhĩ và gây tổn thương cả màng nhĩ lẫn chuỗi xương con.

Bởi vậy, khi phát hiện trẻ có dị vật trong tai, điều quan trọng nhất không phải là cố lấy bằng mọi giá mà là giữ trẻ bình tĩnh và đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra.