Bé trai 9 tuổi suy giảm 60% thính lực vì viên bi

Theo người nhà, sự việc xảy ra vào buổi tối khi trẻ đang chơi với đồ chơi có viên bi nhỏ. Viên bi bất ngờ lọt vào tai, theo phản xạ trẻ dùng tay móc tai khiến dị vật càng đi sâu vào bên trong. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến một cơ sở y tế gần nhà. Tại đây, trẻ được nội soi và tiến hành lấy dị vật nhưng không thành công, sau đó xuất hiện chảy máu tai. Lo lắng trước tình trạng của con, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để cấp cứu.

Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định tình trạng tổn thương nghiêm trọng hơn so với một dị vật tai thông thường. Viên bi sắt đã đi từ ống tai ngoài, xuyên qua màng nhĩ và kẹt sâu trong hòm nhĩ, gây rách màng nhĩ và ảnh hưởng đến hệ thống dẫn truyền âm thanh của tai giữa. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật nằm trong hòm nhĩ, đồng thời gây tổn thương chuỗi xương con – những cấu trúc rất nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong dẫn truyền âm thanh.

TS.BS Lê Hồng Anh – Trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, kết quả đo thính lực ghi nhận sức nghe của trẻ tại thời điểm tiếp nhận đã suy giảm trên 60% so với người bình thường. Trước mức độ tổn thương này, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy bỏ dị vật, đồng thời tạo hình lại màng nhĩ và phục hồi hệ thống dẫn truyền âm thanh bằng trụ dẫn truyền nhân tạo bằng titan, với mục tiêu khôi phục tối đa chức năng nghe cho trẻ.

Dị vật sau khi được các bác sĩ lấy ra khỏi tai của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tai giữa là một khoang có kích thước nhỏ nhưng tập trung nhiều cấu trúc quan trọng đối với chức năng nghe. Vì vậy, với những dị vật đã nằm sâu, đặc biệt khi vượt qua màng nhĩ, việc can thiệp không đúng cách có thể làm tổn thương thêm các cấu trúc bên trong.

Trường hợp của bệnh nhi cho thấy một sự cố tưởng chừng đơn giản trong sinh hoạt có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc nếu dị vật bị đẩy sâu hoặc quá trình lấy dị vật gặp khó khăn.

Chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có dị vật trong tai, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, không tự ý dùng tăm bông, nhíp, que ngoáy tai hoặc các dụng cụ khác để lấy dị vật, đặc biệt khi dị vật nằm sâu hoặc trẻ không hợp tác, bởi thao tác không đúng cách có thể đẩy dị vật vào sâu hơn và làm tổn thương các cấu trúc của tai. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để thăm khám và xử trí phù hợp; đặc biệt khi xuất hiện đau tai, chảy máu hoặc nghe kém cần được kiểm tra chuyên khoa sớm.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi, hạn chế để trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ và hướng dẫn trẻ không đưa dị vật vào tai, mũi. Phát hiện sớm và xử trí đúng cách là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tổn thương, bảo tồn chức năng nghe và bảo đảm an toàn cho trẻ.