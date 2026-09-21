Bé trai 9 tuổi giảm hơn 60% sức nghe vì cố móc viên bi trong tai

Trong lúc chơi đùa, bé trai 9 tuổi không may để viên bi lọt vào tai. Khó chịu và theo phản xạ, trẻ dùng tay cố móc dị vật ra nhưng không thành công, thậm chí khiến viên bi bị đẩy sâu hơn.

Sau đó, tai trẻ chảy máu. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu.

TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh cho biết, khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận thấy viên bi không còn nằm ở ống tai ngoài như những trường hợp dị vật thông thường mà đã xuyên qua màng nhĩ, lọt vào hòm nhĩ và mắc sâu bên trong.

Dị vật đồng thời gây tổn thương chuỗi xương con - những cấu trúc rất nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc truyền âm thanh từ màng nhĩ đến tai trong. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kết quả đo thính lực cho thấy sức nghe của trẻ tại thời điểm nhập viện đã giảm hơn 60% so với mức bình thường.

Với trẻ 9 tuổi, đây không chỉ là vấn đề giao tiếp. Suy giảm sức nghe có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận bài giảng, phát triển ngôn ngữ cũng như sinh hoạt, giao tiếp với gia đình và bạn bè.

Nếu dị vật chỉ nằm ở ống tai ngoài, bác sĩ có thể lấy ra và xử trí tại chỗ. Tuy nhiên, khi dị vật đã vượt qua màng nhĩ, nguy cơ tổn thương tăng lên đáng kể bởi phía sau màng nhĩ là một khoang nhỏ, chứa nhiều cấu trúc tinh vi liên quan trực tiếp đến chức năng nghe.

Các bác sĩ phải phẫu thuật lấy viên bi, đồng thời tạo hình lại màng nhĩ và phục hồi hệ thống dẫn truyền âm thanh bằng trụ dẫn truyền nhân tạo bằng titan, nhằm khôi phục tối đa sức nghe cho trẻ.

Bác sĩ Hồng Anh cho biết, trẻ nhỏ khi có dị vật trong tai thường khó chịu, hoảng sợ và dễ đưa tay móc. Trong nhiều trường hợp, người lớn cũng sốt ruột, dùng nhíp, tăm bông hoặc các vật nhỏ để lấy dị vật cho trẻ.

Tuy nhiên, tai không phải vị trí có thể tùy tiện đưa dụng cụ vào. Khi dị vật nằm sâu, việc cố lấy ra có thể vô tình đẩy vật vào trong, gây trầy xước hoặc rách ống tai, tổn thương màng nhĩ, thậm chí ảnh hưởng đến các cấu trúc của tai giữa.

Trường hợp bé trai 9 tuổi là một ví dụ. Từ một viên bi nhỏ mắc ở tai, việc trẻ tự móc khiến dị vật đi sâu qua màng nhĩ, nằm trong hòm nhĩ và gây tổn thương chuỗi xương con. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ có dị vật trong tai, cha mẹ không nên cố lấy bằng mọi giá. Cần giữ trẻ bình tĩnh, không cho trẻ tiếp tục móc tai và đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra, xử lý an toàn.

Một dị vật nhỏ có thể không nguy hiểm nếu được xử trí đúng cách, nhưng việc tự ý lấy ra có thể biến một tình huống đơn giản thành tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng nghe của trẻ.