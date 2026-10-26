Bé trai 9 tuổi được phẫu thuật giải phóng co rút chân sau bỏng

Ngày 26/10, BS.CKII Võ Hòa Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, đoàn chuyên gia của bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phẫu thuật cho bé trai 9 tuổi bị sẹo co rút nghiêm trọng vùng khoeo chân trái sau bỏng.

Sẹo co rút khi vết bỏng lành

Bệnh nhi là bé Trần Minh K. (9 tuổi, ngụ khu vực Phước Đồng, Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hồi tháng 3/2024, bé K. không may bị bỏng lửa ở nhiều vị trí trên cơ thể, gồm vùng ngực, đùi phải, đùi trái, đầu gối và cẳng chân trái. Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị, sau đó xuất viện và tiếp tục được gia đình chăm sóc tại nhà.

Tuy nhiên, khi các vết thương dần lành, vùng da phía sau đầu gối trái của bé hình thành sẹo co rút. Theo thời gian, sẹo ngày càng kéo căng, khiến khớp gối bị hạn chế vận động, chân trái không thể duỗi thẳng như bình thường.

Vết thương hồi tháng 3/2024. Ảnh: BVCC

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt mà còn đặt ra nguy cơ biến dạng chi kéo dài nếu không được can thiệp phù hợp, nhất là khi bé đang trong độ tuổi phát triển.

Hôm 20/9, đoàn công tác Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM do BS.CKII Võ Hòa Khánh dẫn đầu đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa hỗ trợ chuyên môn.

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ nhận định tình trạng co rút vùng khoeo chân trái của bé K. cần được phẫu thuật nhằm giải phóng phần sẹo co kéo, cải thiện khả năng duỗi gối và tạo điều kiện phục hồi vận động.

Ê-kíp hai bệnh viện thống nhất thực hiện phẫu thuật cắt bỏ sẹo dính, giải phóng co rút vùng khoeo chân trái, đồng thời xoay vạt da che phủ vùng khuyết da và ghép da.

Người trực tiếp thực hiện phẫu thuật chính là TS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Thạch, chuyên gia vi phẫu của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM.

Nhiều cải thiện sau mổ

Đây là trường hợp cần phối hợp nhiều kỹ thuật tạo hình, bởi sau khi giải phóng sẹo co rút, vùng tổn thương phải được che phủ bằng mô phù hợp để bảo đảm quá trình lành thương và hạn chế nguy cơ co kéo trở lại.

Sẹo co rút sau khi vết thương liền lại. Ảnh: BVCC

Theo BS.CKII Lê Minh Hoan - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, sau khoảng một tháng phẫu thuật, kết quả bước đầu rất khả quan.

Phần da ghép và vạt da che phủ đều sống hoàn toàn. Đặc biệt, chân trái của bé đã có thể duỗi đến khoảng 150 độ, cải thiện đáng kể so với tình trạng co rút trước phẫu thuật.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý kết quả phẫu thuật mới là bước đầu trong hành trình phục hồi chức năng của bệnh nhi.

Do mới 9 tuổi, bé chưa thể tự giác thực hiện đầy đủ các yêu cầu tập luyện và chăm sóc sau mổ. Vì vậy, gia đình cần thường xuyên động viên, hướng dẫn bé tập vật lý trị liệu theo chỉ định, đồng thời duy trì mang nẹp vào ban đêm để hạn chế nguy cơ sẹo co rút tái phát.

Việc theo dõi lâu dài càng có ý nghĩa bởi cơ thể trẻ vẫn tiếp tục phát triển, trong khi vùng da từng bị bỏng và hình thành sẹo có thể không giãn nở tương ứng với sự tăng trưởng của xương và các mô xung quanh.

Từ trường hợp của bé K., các bác sĩ khuyến cáo gia đình có trẻ bị bỏng cần chú ý chăm sóc và theo dõi sẹo sau khi vết thương đã lành. Đặc biệt, với những vết bỏng nằm gần khớp, nếu xuất hiện dấu hiệu da căng kéo, hạn chế vận động hoặc khớp khó duỗi, gấp như bình thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá sớm.

Bé K. được các bác sĩ 2 bệnh viện phối hợp phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Không nên đợi đến khi khớp co rút nghiêm trọng, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt mới tìm cách điều trị.

BS.CKII Phạm Đình Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, trong đợt hỗ trợ chuyên môn lần này, đoàn chuyên gia Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đã khám khoảng 100 bệnh nhân và tham gia phẫu thuật 10 trường hợp khó.

Các ca phẫu thuật thuộc nhiều nhóm bệnh lý phức tạp như gãy xương khó, tạo hình bằng vạt da vi phẫu, chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung và các bệnh lý chỉnh hình nhi.

Theo BS. Thành, hoạt động hỗ trợ chuyên môn giữa hai bệnh viện được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực xử trí những trường hợp khó tại địa phương.

Với bé K., kết quả bước đầu của ca phẫu thuật mở ra cơ hội cải thiện khả năng vận động, giúp em từng bước trở lại những sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi.

Đằng sau kết quả ấy không chỉ là sự phối hợp chuyên môn giữa các bác sĩ mà còn là hành trình tiếp tục của gia đình, nhân viên y tế trong tập luyện và chăm sóc, để đôi chân của bé ngày càng vững vàng hơn.