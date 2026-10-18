Bé trai 8 tuổi nhập viện nguy kịch vì thường xuyên được bố mẹ cho uống thứ nước 'nhà nào cũng có'

Nhiều người cho rằng bệnh thận chủ yếu xảy ra ở người trưởng thành, đặc biệt là người cao tuổi. Tuy nhiên, những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh đang khiến các bệnh lý nguy hiểm ngày càng được phát hiện ở trẻ nhỏ.

Câu chuyện của một bé trai 8 tuổi tại Trung Quốc là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh về việc kiểm soát chế độ ăn uống của con.

Bé trai 8 tuổi phát hiện suy thận khi đã nguy kịch. Ảnh minh họa.

Tiểu Hào, sống cùng bố mẹ tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, từng có khoảng nửa năm xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chán ăn, ngứa da và sưng nhẹ vùng mặt, đặc biệt là mí mắt. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây chỉ là những biểu hiện thông thường nên không đưa con đi khám, mà chủ yếu điều chỉnh giờ ngủ và chế độ ăn uống.

Cho đến một ngày, Tiểu Hào kêu đau bụng dữ dội, đồng thời đau ở bộ phận sinh dục khi đi tiểu. Kiểm tra nước tiểu của con, người mẹ bàng hoàng phát hiện nước tiểu có lẫn máu và xuất hiện nhiều bọt bất thường. Cậu bé lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũ Hán.

Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ không khỏi lo lắng. Chỉ số creatinin trong máu của Tiểu Hào vượt 1.000 µmol/l, cao hơn rất nhiều so với mức tham chiếu thông thường. Đây là dấu hiệu cho thấy chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Các xét nghiệm cũng phát hiện đường huyết của cậu bé tăng cao, kèm theo bệnh tiểu đường tuýp 2.

Theo các bác sĩ, Tiểu Hào đã mắc bệnh thận mạn tiến triển nặng và rơi vào tình trạng nhiễm độc niệu, một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Dù được cấp cứu và vượt qua giai đoạn nguy kịch, con đường điều trị lâu dài của cậu bé vẫn đầy khó khăn. Chạy thận nhân tạo có thể giúp duy trì sự sống, nhưng xét đến độ tuổi và nhu cầu phát triển thể chất, các bác sĩ cho rằng ghép thận là phương án cần được cân nhắc sớm để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thói quen uống 2-3 chai nước ngọt mỗi ngày

Tại viện khi khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ phát hiện Tiểu Hào có thói quen uống nước ngọt có ga gần như mỗi ngày. Do bố mẹ bận rộn, ít có thời gian giám sát việc ăn uống, cậu bé thường được cho tiền tiêu vặt và thoải mái mua những món mình yêu thích, theo Sohu.

Dần dần, nước ngọt trở thành thức uống quen thuộc, thậm chí thay thế nước lọc. Mỗi ngày, Tiểu Hào có thể uống khoảng 2-3 chai, tùy thuộc vào lượng nước có trong các bữa ăn.

Biết được điều này, bố mẹ cậu bé vô cùng đau lòng. Họ không ngờ một thói quen tưởng chừng vô hại lại đi kèm những nguy cơ sức khỏe đáng lo ngại như vậy.

Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ quá nhiều nước ngọt có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh chuyển hóa. Hàm lượng đường cao, đặc biệt là đường bổ sung và fructose trong một số loại đồ uống, có thể góp phần gây tăng cân, kháng insulin và làm tăng nồng độ axit uric. Những yếu tố này có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp và tổn thương thận.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, một số loại nước ngọt chứa axit phosphoric hoặc các axit khác. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ riêng tính axit của đồ uống sẽ trực tiếp gây suy thận. Nguy cơ đáng quan tâm hơn nằm ở việc sử dụng thường xuyên, lượng đường tiêu thụ cao và những tác động lâu dài đến quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Cũng cần lưu ý rằng chưa thể khẳng định nước ngọt là nguyên nhân duy nhất khiến Tiểu Hào suy thận. Để xác định chính xác nguyên nhân, cần có đầy đủ hồ sơ bệnh án và kết quả đánh giá chuyên môn. Dù vậy, câu chuyện vẫn cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát thói quen ăn uống ngay từ nhỏ.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường ở trẻ

Một trong những khó khăn của bệnh thận mạn là các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng. Trẻ có thể chán ăn, mệt mỏi, ngứa da, sưng mí mắt hoặc thay đổi thói quen đi tiểu. Khi bệnh tiến triển, nước tiểu có thể có máu, nhiều bọt bất thường hoặc lượng nước tiểu thay đổi.

Nếu trẻ xuất hiện những biểu hiện này, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám, thay vì tự điều chỉnh chế độ ăn uống hoặc chờ triệu chứng tự biến mất.

Để bảo vệ sức khỏe của trẻ, phụ huynh nên hạn chế nước ngọt có đường, không dùng chúng thay thế nước lọc, đồng thời khuyến khích trẻ uống nước phù hợp với nhu cầu cơ thể. Một chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo The Paper cha mẹ cần quan tâm đến thói quen sinh hoạt của con, nhất là khi trẻ được tự do sử dụng tiền tiêu vặt. Bởi đôi khi, những lựa chọn nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe lâu dài.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, đồ uống có đường bao gồm nước ngọt, soda, nước tăng lực và các loại đồ uống có thêm đường hoặc chất tạo ngọt. Đây là nhóm đồ uống ít giá trị dinh dưỡng nhưng chứa nhiều calo. Dễ gây tăng cân: Đồ uống có đường không tạo cảm giác no như thức ăn rắn, khiến bạn khó kiểm soát tổng lượng calo nạp vào. Tăng nguy cơ bệnh mạn tính: Một lon nước ngọt hoặc nước ép có đường trung bình cung cấp khoảng 150 calo, chủ yếu từ đường. Uống thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim mạch. Ảnh hưởng sức khỏe lâu dài: Tiêu thụ nhiều đồ uống có đường còn liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn. - Hạn chế tối đa đồ uống có đường: Bao gồm nước ngọt có ga và không có ga, nước ép trái cây/rau củ, nước tăng lực, nước uống thể thao, trà và cà phê đóng chai hoặc pha sẵn có thêm đường. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không nên cho trẻ tiêu thụ đồ uống có đường.