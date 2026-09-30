Bé trai 8 tuổi đứt lìa bàn tay, bác sĩ nối tạm vào cổ chân để bảo tồn chi

Ngày 29/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, cháu N.Đ.T. (8 tuổi, trú tại xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang được điều trị sau khi bị đứt lìa bàn tay, dập nát cẳng tay trong vụ cổng chào đổ sập do xe cẩu va trúng.

Bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện chiều 28/9 trong tình trạng chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, cổ tay phải bị đứt lìa, cẳng tay dập nát, mất đoạn, nguy cơ phải cắt bỏ hoàn toàn chi thể.

Trước tình trạng này, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ và khẩn trương đưa bệnh nhi vào phẫu thuật. Ê-kíp do BSCKI. Phạm Xuân Bình, Phó Trưởng khoa Chi trên, Bỏng, Chấn thương nhi, làm phẫu thuật viên chính cùng các cộng sự thực hiện kỹ thuật nối bàn tay bị đứt lìa vào cổ chân.

Kỹ thuật nhằm duy trì tưới máu cho phần bàn tay bị đứt lìa, bảo tồn mô và tạo điều kiện cho các bước phẫu thuật tiếp theo.

Bàn tay đứt lìa được nối tạm vào chân để duy trì tưới máu. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ, cần lượng máu lớn. Bên cạnh nguồn máu do Trung tâm Huyết học - Truyền máu cung cấp, một số cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tình nguyện hiến máu, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ phẫu thuật và hồi sức cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, bàn tay được nối có màu sắc hồng ấm, tưới máu tốt. Bệnh nhi có huyết động ổn định và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Theo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, đây là lần đầu kỹ thuật này được thực hiện tại khu vực Bắc Trung Bộ, mở thêm cơ hội bảo tồn chi thể cho những trường hợp chấn thương đứt lìa phức tạp.

Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát để đánh giá tình trạng chi thể và thực hiện các bước điều trị tiếp theo.