Bé trai 7 tuổi suýt điếc vĩnh viễn vì triệu chứng sốt, ngạt mũi

Cụ thể, trường hợp bệnh nhi H.V.N. (7 tuổi) được gia đình đưa đến khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nghe kém đột ngột hai bên.

Trước đó khoảng 3 ngày, bé xuất hiện sốt, ngạt mũi, chảy mũi đục và được điều trị ngoại trú ở tuyến dưới. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 ngày, bé bắt đầu không nghe rõ tiếng ba mẹ gọi, không nghe được tiếng nói trên tivi và nhanh chóng xuất hiện tình trạng nghe kém rõ rệt cả hai tai.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã khẩn trương tiến hành thăm khám và đánh giá thính lực chuyên sâu.

Kết quả nội soi tai mũi họng và chụp CT ghi nhận: Màng nhĩ hai bên sung huyết, hòm nhĩ ứ nhiều dịch; niêm mạc mũi phù nề, nhiều dịch đục; thính lực giảm nặng đến sâu ở cả hai tai, đặc biệt ở các tần số cao. Kết quả đo âm ốc tai cho thấy có dấu hiệu ảnh hưởng đến chức năng tế bào lông của ốc tai.

Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây không còn đơn thuần là tình trạng nghe kém dẫn truyền thường gặp do dịch trong tai giữa. Trẻ có biểu hiện suy giảm thính lực đột ngột hai bên, cần được đánh giá và xử trí khẩn trương để hạn chế nguy cơ tổn thương thính lực kéo dài.

Trước tình trạng của bệnh nhi, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã nhanh chóng triển khai điều trị tích cực, kết hợp nội khoa và ngoại khoa.

Bệnh nhi được điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch kết hợp corticosteroid toàn thân; đồng thời thực hiện phẫu thuật đặt ống thông khí hai bên nhằm giải áp hòm nhĩ, dẫn lưu dịch và hỗ trợ điều trị tại chỗ.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng nghẹt mũi, chảy mũi của bé cải thiện rõ rệt, đồng thời sức nghe bắt đầu phục hồi. Đến ngày thứ 10, kết quả đo thính lực cho thấy sức nghe cải thiện đáng kể, đặc biệt ở các tần số cao. Bé nghe tốt hơn, trở lại sinh hoạt bình thường.

Kết quả điều trị là tín hiệu đáng khích lệ, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc phát hiện sớm, thăm khám chuyên khoa và theo dõi thính lực kịp thời khi trẻ xuất hiện những bất thường về khả năng nghe.

BS.CKII Trương Ngọc Hùng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm nếu nhận thấy: Trẻ đột ngột không nghe hoặc nghe kém tiếng gọi; không phản ứng với những âm thanh mà trước đây vẫn nghe bình thường.

Trẻ thường xuyên hỏi lại hoặc phải mở tivi với âm lượng lớn; có cảm giác ù tai, đầy tai, bịt tai hoặc đau tai. Hoặc nghe kém xuất hiện sau viêm đường hô hấp, viêm tai hoặc các bệnh lý tai mũi họng.

Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện tình trạng nghe kém đột ngột, cha mẹ không nên chờ đợi xem tình trạng có tự khỏi hay không. Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng và thính học để được thăm khám, đánh giá nguyên nhân và điều trị kịp thời. Với những trường hợp nghe kém đột ngột, thời gian có thể là yếu tố rất quan trọng đối với khả năng hồi phục thính lực.