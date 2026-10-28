Bé trai 7 tuổi nguy kịch vì cúm A

Trước đó, ngày 12/10, bệnh nhi Phạm Thiên D.A (7 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

Theo bệnh sử, bé khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Sang ngày hôm sau, tình trạng sốt không giảm, bé mệt và khó thở.

Bé trai nằm điều trị tại bệnh viện.

Gia đình đưa bé đến bệnh viện trong tình trạng tím tái, trụy tim mạch. Tại đây, các bác sĩ đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch và hội chẩn khẩn trước khi chuyển viện.

Khi nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi mê, môi tái, sốc tim, phù phổi cấp. Dù được hỗ trợ hô hấp và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết động, tình trạng của bé vẫn diễn tiến nguy kịch. Chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ ngừng tim cận kề.

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống bé 7 tuổi nguy kịch do cúm A.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chuẩn bị phương tiện và triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp cho bệnh nhi.

Hệ thống ECMO nhanh chóng được thiết lập. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokine. Sau khoảng 20 phút, tình trạng tím tái, trụy tim mạch của bé được cải thiện, da hồng hào trở lại.

Kết quả xét nghiệm khẩn xác định bệnh nhi nhiễm cúm A nặng. Các bác sĩ lập tức sử dụng thuốc kháng virus, kết hợp hồi sức tích cực và theo dõi sát diễn biến bệnh.

Bé trai được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

Sau gần 12 ngày được hỗ trợ bằng ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và chức năng các cơ quan của bé dần hồi phục.

Sáng 23/10, bệnh nhi được cai ECMO với sự hỗ trợ của ê-kíp phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó, bé tiếp tục được cai máy thở, các chức năng hô hấp, tim mạch và cơ quan khác phục hồi.

Các bác sĩ cho biết, cúm mùa thường do virus cúm A và B gây ra. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Ở trẻ em, bệnh còn có thể gây buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Phần lớn người mắc cúm mùa có thể tự hồi phục, nhưng một số trường hợp diễn tiến nặng, gây viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch hoặc tổn thương các cơ quan như gan, thận, đe dọa tính mạng. Người mắc cúm cần được đưa đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó thở, thở nhanh hoặc gắng sức, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác, tay chân lạnh, da nổi bông hoặc mạch nhanh, nhẹ. Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh. Việc dùng thuốc cần theo chỉ định của nhân viên y tế nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị, hạn chế tác dụng phụ và nguy cơ kháng kháng sinh.