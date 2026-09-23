Bé trai 7 tuổi giảm thính lực nặng sau viêm đường hô hấp

Khoảng 3 ngày trước đó, bé bị sốt, ngạt mũi, chảy mũi đục. Sau hai ngày điều trị ngoại trú ở tuyến dưới, gia đình nhận thấy bé không nghe rõ tiếng gọi, tiếng nói trên tivi. Kết quả đo thính lực cho thấy mức giảm nặng đến sâu ở cả hai tai, rõ hơn tại các tần số cao; đo âm ốc tai ghi nhận dấu hiệu ảnh hưởng chức năng tế bào lông của ốc tai.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhi có biểu hiện suy giảm thính lực đột ngột hai bên, cần được điều trị sớm để hạn chế nguy cơ tổn thương kéo dài. Sau 10 ngày điều trị, kết quả đo thính lực cho thấy khả năng nghe cải thiện đáng kể, đặc biệt ở các tần số cao.

BS.CKII Trương Ngọc Hùng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng, khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi đột ngột nghe kém, không phản ứng với âm thanh quen thuộc, thường xuyên hỏi lại, phải mở tivi lớn, xuất hiện ù tai, đầy tai hoặc đau tai. Nếu trẻ nghe kém đột ngột sau viêm đường hô hấp, viêm tai hoặc các bệnh lý tai mũi họng, phụ huynh không nên chờ tình trạng tự cải thiện. “Với những trường hợp nghe kém đột ngột, thời gian có thể là yếu tố rất quan trọng đối với khả năng hồi phục thính lực”, bác sĩ Hùng lưu ý.