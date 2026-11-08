Bé trai 7 tuổi đuối nước tử vong khi đạp xe đi chơi

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi bị đuối nước tại phường Hóa Châu.

Nạn nhân được xác định là cháu N.Đ.Đ.K. (SN 2019).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: H.P.)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, cháu K. đạp xe trên tuyến đường bê tông qua thôn Kim Đôi, phường Hóa Châu. Khi đến khu vực trạm bơm điện Quảng Thành, cháu không may ngã xe, rơi xuống kênh nước và mất tích.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ việc có tuyến đường bê tông chạy sát mép kênh nhưng không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em, nhất là tại những khu vực ao, hồ, kênh, mương không có rào chắn, lan can bảo vệ.

Các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ không tự ý vui chơi gần khu vực sông, hồ, kênh nước khi không có người lớn đi cùng.