Bé trai 7 tuổi đi lạc gần 30km được Công an xã hỗ trợ kịp thời

Trước đó vào khoảng 11h trưa 30/10, trong lúc tổ công tác của Công an xã Tây Sơn đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Tỉnh lộ 646 qua địa phận thôn Phước Tân, xã Tây Sơn thì phát hiện bé trai 7 tuổi, mặc áo thun màu vàng dài tay, quần vải ngắn màu xanh đang ngồi bên gốc cây ven đường trong tình trạng mệt lả, đói khát, tinh thần hoảng loạn.

Cùng lúc đó, bà Sô Thị Út (SN 1988, trú tại thôn Suối Ché, xã Tây Sơn) đang trên đường đi làm về, nên tổ tuần tra nhờ bà Út dò hỏi cháu bé bằng tiếng Chăm. Sau một hồi dò hỏi, được biết bé trai đi lạc là La Lan Hoàng, người dân tộc Chăm (SN 2019, trú tại buôn Ma Giai, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai).

Cháu La Lan Hoàng được đưa về Công an xã Tây Sơn.

Chỉ vì muốn về thăm bà nội ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, nên sáng sớm 30/10, cháu Hoàng điều khiển xe đạp rời nhà ở buôn Ma Giai, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai đi qua nhiều tuyến giao thông đèo dốc, nhưng do không biết hướng đi nên cháu Hoàng đi lạc.

Ông La Lan Huy cùng người thân xúc động khi đến Công an xã Tây Sơn tiếp nhận cháu La Lan Hoàng.

Cùng với việc đưa cháu Hoàng về cơ sở làm việc của Công an xã Tây Sơn tại thôn Suối Ché để cho ăn uống, chăm sóc sức khỏe, Công an xã Tây Sơn khẩn trương gửi hình ảnh đến Công an xã Phú Mỡ để xác minh. Đến 13h15’ chiều cùng ngày, cha ruột của cháu là ông La Lan Huy (SN 2000) từ xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai xuống Công an xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận cháu La Lan Hoàng đưa về gia đình.

Xúc động trước sự hỗ trợ tích cực của Công an xã Tây Sơn, ông La Lan Huy bày tỏ: “Tôi thật sự cảm ơn Công an xã Tây Sơn và bà Sô Thị Út đã kịp thời giúp đỡ cho gia đình tôi tìm thấy con trai đi lạc. Hành động cao đẹp đó đã thể hiện rõ nét tinh thần vì nhân dân phục vụ”