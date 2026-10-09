Bé trai 6 tuổi nổ súng bắn cô giáo, thản nhiên nói một câu khi cảnh sát đến

Theo New York Post, đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát mới được công bố đã ghi lại phản ứng kích động của cậu bé J.T. sau khi lực lượng chức năng đến Trường Tiểu học Richneck ở thành phố Newport News, bang Virginia (Mỹ), nơi cậu bé từng nổ súng khiến giáo viên Abby Zwerner bị thương nặng.

Trong video, J.T. liên tục chửi tục, giơ ngón tay giữa và thách thức cảnh sát, tuyên bố không quan tâm việc bị bắt hay phải ngồi tù. Khi nhân viên hỗ trợ đọc sách Amy Kovac cố gắng khống chế, cậu bé còn có hành vi chống đối. Kovac sau đó khai trước tòa rằng J.T. đã đấm vào mặt cô, khiến kính văng khỏi mặt.

Hình ảnh cắt từ video. Ảnh: New York Post. ↵

Theo hồ sơ tòa án, sáng hôm xảy ra vụ việc, J.T. lấy khẩu súng ngắn Taurus 9 mm của mẹ khi bà không để ý, giấu vào người rồi mang đến trường. Đến buổi học đọc vào buổi chiều, cậu bé lấy súng từ túi áo khoác và bắn cô Zwerner ở khoảng cách khoảng 3 m, khiến nữ giáo viên bị thương ở tay và ngực.

Trước khi vụ nổ súng xảy ra, Kovac cho biết cô từng báo với hiệu phó Ebony Parker về những hành vi đe dọa của J.T. Tuy nhiên, cảnh báo này không ngăn được sự việc.

Parker sau đó bị truy tố với 8 cáo buộc hình sự liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ em. Đoạn video dài khoảng 3 phút được công tố viên đưa vào hồ sơ làm bằng chứng, nhưng toàn bộ cáo buộc sau đó bị hủy trước khi phía bào chữa trình bày lập luận phản bác.

Cô Zwerner cũng khởi kiện dân sự Parker. Tháng 11 năm ngoái, tòa tuyên cô được bồi thường 10 triệu USD, tương đương khoảng 259 tỷ đồng.

Về phía gia đình cậu bé, mẹ của J.T. là Deja Nicole Taylor, khi đó 29 tuổi, bị kết án vì tội bỏ bê trẻ em và khai gian trong hồ sơ kiểm tra lý lịch khi mua súng, trong đó phủ nhận việc từng sử dụng ma túy. Taylor lần lượt chấp hành án tại nhà tù cấp bang và nhà tù liên bang trước khi được trả tự do vào tháng 2 năm nay.

Hiện J.T., khoảng 9–10 tuổi, vẫn sống tại thành phố Newport News, bang Virginia, dưới sự chăm sóc và giám hộ của ông bà cố.