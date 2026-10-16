Bé trai 6 tuổi bị ngã tử vong ở trường sau giờ tan học

Ngày 16/10, thông tin từ UBND phường An Dương cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h10 ngày 15/10.

Vào thời điểm trên, em Nguyễn Minh T. (SN 2020, học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học An Dương) đã đến khu vực vườn hoa của trường để đợi người thân đến đón, chẳng may bị ngã gần khu vực có ghế đá.

Khu vực xảy ra vụ việc (ảnh trích xuất từ camera trường học).

Khi được phát hiện, vùng đầu em T. bị thương và chảy máu, các giáo viên và những người có mặt đã tiến hành sơ cứu, đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu và thông báo cho gia đình em biết.

Khi được bác sĩ của Trung tâm Y tế thông báo tình hình sức khoẻ của cháu không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các nội dung. Trong đó, khẩn trương xác minh diễn biến sự việc; rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Đồng thời, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường; kịp thời cảnh báo, khắc phục. Chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Chính quyền địa phương và nhà trường cũng đã đến gia đình nạn nhân động viên, thăm hỏi. đồng thời phối hợp tổ chức tang lễ cho cháu bé xấu số.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Dương phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.