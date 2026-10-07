Bé trai 5 tuổi đi lạc ở cầu An Dương chỉ nói 3 cái tên, CSGT lập tức tìm ra người thân

Ngày 7/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ một cháu bé 5 tuổi đi lạc trở về an toàn với gia đình.

Cụ thể, tối 6/10, Thiếu tá Đào Văn Quảng và Trung tá Phạm Hữu Cường (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2) phát hiện một cháu bé trai khoảng 5 tuổi đang đi lạc tại khu vực cầu An Dương.

Qua trò chuyện, cháu cho biết tên là Đức, mẹ tên Hương, bố tên Phú. Do còn nhỏ nên cháu chưa nhớ được địa chỉ nhà và không thể tự tìm đường về.

Cháu bé đã được gia đình đón về. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận, hai đồng chí đã đưa cháu về nơi an toàn, ân cần hỏi thăm, chăm sóc, trấn an tinh thần; đồng thời phối hợp với Công an phường An Hải nhanh chóng xác minh thông tin, tìm kiếm người thân của cháu bé.

Sau một thời gian khẩn trương liên hệ, lực lượng Công an đã kết nối được với gia đình cháu Đức và hỗ trợ bố mẹ cháu đến đón con về nhà an toàn.

Đón lại con nhỏ trong niềm xúc động, gia đình cháu Đức đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Đội CSGT đường bộ số 2 và Công an phường An Hải.