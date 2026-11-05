Bé trai 5 tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'dỗ mãi không được nên dì đành gửi lại'

Sáng 5/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa bé trai 5 tuổi bị người thân bỏ rơi bên vệ đường vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó, ngày 4/11, một bé trai 5 tuổi được người dân phát hiện bị bỏ lại bên vệ đường trên địa bàn phường Thành Vinh. Người thân cháu bé để lại một mảnh giấy có nội dung: "Cháu khóc không chịu ăn, dỗ mãi không được nên dì đành gửi lại cháu...".

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cháu bé đến Công an phường Thành Vinh trình báo.

Bé trai bị người thân bỏ rơi bên đường. Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án chăm sóc, bảo vệ cháu bé.

Theo Công an phường Thành Vinh, mẹ của cháu bé vi phạm pháp luật, đang chấp hành án phạt tù.

"Cháu bé không có người nuôi, bà và gia đình không nhận nên cháu bị bỏ lại bên đường", lãnh đạo Công an phường Thành Vinh nói.