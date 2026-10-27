Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vừa tiếp nhận bệnh nhi là bé trai gần 4 tuổi, vào viện do dị vật mắc ở họng. Tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán dị vật là kim loại mắc tại vùng hầu họng.

Ngay sau đó, các bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Gây mê hồi sức của bệnh viện đã tiến hành nội soi và gắp dị vật thành công. Dị vật được lấy ra là một chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình.

Bé trai 4 tuổi nuốt phải chuỗi nam châm đồ chơi vào họng.

Theo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, trong vòng 1 tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi nuốt phải nam châm từ đồ chơi xếp hình.

Khác với nhiều loại dị vật thông thường, nam châm có thể hút nhau qua thành các quai ruột. Khi trẻ nuốt nhiều viên nam châm hoặc nuốt nam châm cùng với một vật kim loại, lực hút có thể khiến các quai ruột bị kẹp giữa những dị vật. Hậu quả là trẻ em có thể bị tắc ruột, thiếu máu nuôi dưỡng, hoại tử thành ruột, thủng ruột, viêm phúc mạc, rò đường tiêu hóa và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Do đó, cha mẹ, người lớn trong gia đình hay người nuôi dưỡng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi cho trẻ nhỏ, tránh các chi tiết nam châm nhỏ, dễ rơi hoặc dễ bung ra; luôn giám sát trẻ khi chơi, đặc biệt với những loại đồ chơi có chi tiết nhỏ có thể nuốt phải. Đồng thời thường xuyên kiểm tra đồ chơi, loại bỏ ngay những sản phẩm bị hỏng hoặc có chi tiết bị rời; cất giữ nam châm, pin cúc áo và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp chuỗi nam châm từ họng cháu bé.

Bệnh viện khuyến cáo người nhà hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá và xử trí dị vật đường tiêu hóa ngay lập tức, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường. Đồng thời, thông báo cho bác sĩ về thời điểm nuốt, số lượng nam châm có thể bị nuốt và loại đồ chơi liên quan. Đồng thời không tự gây nôn, không cố cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống.