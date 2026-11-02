Bé trai 3 tuổi và cụ bà đi lạc được công an giúp trở về an toàn

Công an phường Thanh Liệt bàn giao cháu bé cho gia đình.

Tối 31/10/2026, Công an phường Thanh Liệt tiếp nhận một bé trai khoảng 3 tuổi đi lạc trên địa bàn.

Qua trao đổi, cháu bé cho biết đang ở cùng bà nội nhưng không nhớ tên bà cũng như địa chỉ nhà.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thanh Liệt khẩn trương rà soát thông tin trên địa bàn, đồng thời đăng tải thông tin tìm người thân của cháu bé trên các nhóm cộng đồng của tổ dân phố.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được gia đình của cháu và liên hệ để người thân đến đón về an toàn.

Trước đó, trưa 28/10/2026, Công an phường Thanh Liệt cũng tiếp nhận một cụ bà đi lạc tại khu vực gần trụ sở UBND phường.

Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát thông tin trên các nhóm cộng đồng số của tổ dân phố và mạng xã hội để tìm kiếm người thân.

Trong thời gian chờ xác minh, cán bộ Công an phường bố trí người động viên, chăm sóc cụ bà.

Người thân đón cụ bà tại trụ sở chính Công an phường Thanh Liệt.

Sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định được thân nhân và liên hệ để gia đình đến trụ sở Công an phường đón cụ về nhà an toàn.

Khi được đoàn tụ với người thân, đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động và cảm ơn lực lượng Công an phường Thanh Liệt đã kịp thời hỗ trợ.