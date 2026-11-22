Theo tạp chí People, ngày 19/11, cơ quan chức năng bang Missouri (Mỹ) đã truy tố Destiny Schliefert và Debbie Sue Potter về tội giết người cấp độ hai liên quan đến cái chết của một bé trai 3 tuổi. Trong đó, Schliefert là mẹ ruột, còn Potter là người chăm sóc nạn nhân.

Trước đó, ngày 21/7, bé trai được phát hiện tử vong tại một ngôi nhà trên đường East Court, thành phố Ozark, bang Missouri.

Theo hồ sơ điều tra, Schliefert đã gọi điện báo cảnh sát rằng con trai không còn phản ứng và ngừng thở. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể đứa trẻ trong phòng ngủ trên tầng hai, với dấu hiệu suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Kết quả khám nghiệm tử thi ngày 3/8 xác định bé trai tử vong do ung thư, với nhiều khối u xuất hiện trên cơ thể. Theo hồ sơ tòa án, thời điểm tử vong, đứa trẻ chỉ nặng khoảng 10,9 kg.

Đối tượng Destiny Schliefert và Debbie Potter. Ảnh: People.

Quá trình điều tra xác định bé trai từng được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh di căn tại Bệnh viện Children's Mercy ở Kansas City vào tháng 3/2024.

Theo Fox 8 News và Ozarks First, lần cuối cùng đứa trẻ được ghi nhận đến bệnh viện là ngày 14/5/2024.

Thời điểm đó, các bác sĩ đã yêu cầu gia đình đưa bé trở lại bệnh viện để thực hiện thêm các xét nghiệm. Tuy nhiên, những người chăm sóc không sắp xếp lịch tái khám theo hướng dẫn.

U nguyên bào thần kinh là một dạng ung thư phát triển từ các tế bào thần kinh, thường gặp ở trẻ nhỏ. Theo Cleveland Clinic, bệnh có thể gây sưng hạch bạch huyết, đau xương và có khả năng được chữa khỏi trong một số trường hợp nếu được điều trị phù hợp.

Đến tháng 5/2026, sức khỏe bé trai suy giảm nhanh chóng. Đứa trẻ sụt cân nghiêm trọng, đồng thời xuất hiện những khối bất thường ở vùng trán và lồng ngực. Các khối này sau đó được xác định là khối u.

Theo tài liệu điều tra, một bác sĩ cho biết bệnh ung thư của bé trai có khả năng điều trị thành công nếu được can thiệp y tế kịp thời.

Theo Fox 8 News, quá trình kiểm tra điện thoại của Schliefert, các điều tra viên phát hiện nhiều tin nhắn và hình ảnh trong khoảng tháng 6 đến tháng 7/2026 cho thấy bé trai gặp khó khăn trong việc ăn uống, ngủ nghỉ và đi lại.

Bệnh viện Nhi Children's Mercy tại thành phố Kansas City, bang Missouri (Mỹ). Ảnh: People..↵

Làm việc với cảnh sát, Schliefert khai rằng bà cho rằng con trai chán ăn sau khi ông của bé qua đời vào tháng 9/2025. Người mẹ cũng cho biết đã sử dụng thuốc kích thích ăn uống với hy vọng giúp con tăng cân.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đứa trẻ không được điều trị y tế kể từ khi gia đình chuyển đến Ozark vào năm 2025.

Trong buổi thẩm vấn ngày 18/11, Schliefert khai rằng bà đang chờ hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế trước khi đưa con đến bệnh viện.

Đáng chú ý, một người trưởng thành sống cùng nhà khai với cơ quan điều tra rằng Schliefert và Potter từng lái xe đưa bé trai đến bệnh viện nhưng không đưa vào khám.

Theo lời khai của người này, hai phụ nữ lo ngại việc đưa đứa trẻ vào bệnh viện có thể khiến cơ quan bảo vệ trẻ em được thông báo về tình trạng của bé.

Ngoài cáo buộc giết người cấp độ hai, Schliefert và Potter còn bị truy tố về hành vi ngược đãi trẻ em và gây nguy hiểm đến phúc lợi trẻ em.

Các cáo buộc bổ sung liên quan đến điều kiện sinh sống của hai trẻ khác, lần lượt 7 và 15 tuổi, cùng cư trú tại ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo Fox 8 News và KY3, cả hai phụ nữ đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Christian và không được bảo lãnh tại ngoại.