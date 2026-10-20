Bé trai 3 tuổi mất tích suốt 14 giờ, được tìm thấy trong bể nước cách nhà 1 km

Ngày 19/10, Công an xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích sau hơn 14 giờ tìm kiếm. Cháu bé được phát hiện trong một bể chứa nước tại vườn nhãn, cách nhà khoảng 1 km.

Công an xã Mường Hung bàn giao cháu cho gia đình.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, gia đình chị Cà Thị Khun, trú tại bản Chiềng Xôm, trình báo công an về việc con trai 3 tuổi mất tích. Gia đình cùng người dân trong bản đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Mường Hung huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với gia đình, người dân rà soát khu vực xung quanh nơi cháu bé sinh sống.

Các địa điểm được tập trung tìm kiếm gồm vườn cây, ao hồ, bể chứa nước và những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé trong bể chứa nước tại một vườn nhãn, cách nhà khoảng 1 km. Thời điểm được tìm thấy, cháu bé mệt mỏi do đói và lạnh.

Cháu bé may mắn được tìm thấy sau 14 giờ.

Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng đưa cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến hành chăm sóc ban đầu rồi bàn giao cho gia đình.

Sau vụ việc, Công an xã Mường Hung khuyến cáo các gia đình tăng cường giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt khi trẻ ở gần ao, hồ, sông, suối, giếng và bể chứa nước.

Các hộ dân cần che chắn, khóa hoặc làm rào chắn tại những khu vực nguy hiểm, không để trẻ nhỏ tự đi chơi một mình nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.